Venituri mai mari şi beneficii suplimentare

Părinţii vor primi mai mulţi bani pentru creşterea copiilor şi vor avea garantate creşteri anuale ale veniturilor, corelate cu rata inflaţiei. Acesta este obiectivul noului proiect de lege depus săptămâna trecută de către deputatele USR Monica Berescu şi Oana Ţoiu.

Proiectul prevede că aceste beneficii suplimentare vor fi acordate atât părinţilor care se află în concediu pentru creşterea copilului cât şi celor care aleg să se întoarcă la serviciu.

„Cheltuielile şi nevoile unei familii care are copii, cresc în fiecare an, indiferent de contextul politic, economic ori social. În ţara cu una dintre cele mai scăzute natalităţi din UE, românii ezită să devină părinţi, fiind veşnic îngrijoraţi de costurile pe care le presupune creşterea unui copil. Acest proiect repară o nedreptate, oferind mai mulţi bani părinţilor, atât de necesari în contextul actual. Una dintre cele mai importante prevederi este că indemnizaţia de creştere a copiilor, stimulentul de inserţie şi plafonul maxim se vor indexa cu inflaţia, anual. Avem grijă de copiii românilor şi facem din asta o prioritate a statului român. Dacă cei de la putere spun că nu au bani, le reamintesc că pot desfiinţa oricând pensiile speciale şi pot anula primele de milioane din companiile de stat falimentare”, declară Monica Berescu, co-iniţiator, deputat USR şi membru al Comisiei de muncă şi protecţie socială din Camera Deputaţilor.

Supliment de 1.500 de lei

Această iniţiativă de modificare a legii este o consecinţă a faptului că anual scade numărul de naşteri dar şi al părinţilor care aleg să se întoarcă mai repede la muncă, pentru a beneficia de suplimentul de reinserţie profesională în valoare de 1.500 lei.

„Demografia nu este o problemă zgomotoasă, dar trebuie să devină prioritate, ştim deja de la recensământ că suntem cu un milion mai puţini şi devenim o ţară îmbătrânită. Preţurile au luat-o razna şi tinerii părinţi au nevoie de soluţii. Am depus legea care să crească în ritm cu inflaţia indemnizaţia de creştere a copiilor, stimulentul de inserţie şi plafonul maxim, anual.

Pentru 2023, inclusiv cele în plată, asta înseamnă 11.325 lei plafonul maxim şi 740 lei stimulentul. Şi cele două luni pe care le poate lua celălalt părinte, cel mai adesea tatăl, luni care cel mai adesea se pierd, să poată fi luate împreună, pe modelul Suediei, astfel încât familiile să aibă flexibilitatea de care au nevoie.

Resursele bugetare pentru creşterile beneficiilor provin din numărul mai mare de părinţi care, cu aceste opţiuni şi sprijin crescut, pot opta pentru întoarcerea în câmpul muncii, şi estimăm o economie de 30 de milioane de lei anual faţă de costurile totale de acum”, declară Oana Ţoiu, deputat USR şi preşedintă a Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor în 2020-2021.

Cinci modificări importante

Proiectul depus de cele două deputate USR prevede 5 modificări esenţiale. Astfel, se propune creşterea plafonului maxim la 11.300 de lei. Acest rezultat provine din indexarea anuală cu inflaţia din 2017 când a fost setat la 8.500 lei, plafon valabil şi în prezent, deoarece nu a fost niciodată actualizat.

De asemenea, proiectul prevede actualizarea anuală, din oficiu, a indemnizaţiei, a stimulentului de inserţie şi a plafonului maxim în raport cu rata inflaţiei, ceea ce garantează creşterea veniturilor pentru părinţi. Astfel, aceştia nu sunt ignoraţi timp de 4 ani între alegeri şi să nu mai depind de pixul politic. Dacă ar fi actualizate cu rata medie a inflaţiei, astăzi aceste cuantumuri ar fi în valoare de 1.700 lei, respectiv 740 de lei.

În plus există posibilitatea de a accesa stimulentul crescut odată cu întoarcerea la muncă, în primul an al copilului, nu doar în primele şase luni, dar și posibilitatea de a lucra cu normă parţială în al doilea an de concediu, optând pentru jumătate din indemnizaţie.

Nu în ultimul rând, există posibilitatea ca părinţii să aibă simultan concediul pentru creşterea copilului pentru cele două luni care revin părintelui care nu a solicitat iniţial acest drept (de regulă, taţii). Astfel, cei doi părinţi vor putea împărţi responsabilităţile comune în ceea ce priveşte creşterea şi dezvoltarea copilului, din primii ani de viaţă, cu beneficii în familie pe termen lung şi în linie cu directiva europeană de echilibru între muncă şi viaţa de familie. Iar tatăl nu va mai fi nevoit să renunţe la ce două luni la care are dreptul; acestea vor deveni un drept utilizat.

Ce alte prevederi se mai află în proiect

Odată cu actualizarea anuală a indicatorului social de referinţă (ISR) cu inflaţia, doar cuantumul minim al indemnizaţiei se modifică anual pe când celelalte mai mari ca acesta în baza contribuţiilor beneficiarelor, nu, şi asta este o nedreptate.

Numărul beneficiarilor scade de la an la an deoarece scade numărul de naşteri. În 2022 au fost 170.266 de părinţi cu o indemnizaţie medie de 2.736 RON, cu 7.000 de beneficiari mai puţin ca acum trei ani de exemplu.

Dintre părinţii care se întorc la muncă, doar 13% dintre aceştia au optat să se întoarcă la accesând stimulentul crescut de 1500 de RON, ceea ce relevă că nu sunt optime intervalele actuale, care oferă această facilitate pentru doar primele şase luni ale copilului.

Proiectul USR prevede dublarea intervalelor: 12 luni în loc de 6 luni, respectiv 2 ani în loc de 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi.

„Avem grijă de copiii românilor şi facem din asta o prioritate a statului român. Dacă cei de la putere spun că nu au bani, le reamintesc că pot desfiinţa oricând pensiile speciale şi pot anula primele de milioane din companiile de stat falimentare”, completează Monica Berescu.