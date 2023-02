Vicepreședintele Uniunii Salvați România (USR), Claudiu Năsui, a fost întrebat dacă pensiile speciale aflate deja în plată ar putea fi recalculate, însă a precizat că aici este vorba despre o altă discuție juridică, dar a spus că este de părere că da.

”Aici este o discuție, asta iarăși o discuție juridică, eu consider că da, pentru că face parte din zona aceea de asistență socială și e politica statului cât decide să dea asistență socială. Atenţie, pensia specială nu este o pensie contributivă, are o componentă contributivă care într-adevăr ea nu poate fi recalculată, nu poate să scadă, în schimb componenta specială e o parte de asistență socială a statului și o politică de asistență socială pe care statul și-o poate schimba. Deci, aș spune că da”, a mai spus fostul ministru Claudiu Năsui.

Categoriile de pensionari speciali, extrem de puternice politic

Claudiu Năsui a fost întrebat și cu privire la dezbaterile din Parlament, mai ales în contextul în care pot apărea amendamente neașteptate care să fie votate cu o majoritate.

”Exact asta s-a întâmplat cu majoritatea proiectelor de lege. Deci practic se mai pune o virgulă. În general, Senatul nefiind o cameră care e decizională, nu prea contează. Se trece pe acolo. E mai mult enunțare de principii și fanfară. În momentul în care ajunge proiectul la Cameră și trece de prima comisie, în momentul acela se pun amendamente care, atenție, nu apar pe site, nu sunt publice, presa și oamenii nu cunosc raportul până nu este votat în plen.

Și de multe ori așa au fost strecurate amendamente, virgule foarte amplasate care au schimbat foarte mult proiectul de lege. Deci, da, mă aștept și la lucrul acesta și de ce mă aștept la asta? Pentru că categoriile acestea de pensionari speciali sunt extrem de puternice politic. Practic, nu e de mirare că au ei pensie specială, pentru că au pensii speciale tocmai din cauza acestei puteri politice pe care au avut-o, prin care și-au putut da aceste privilegii. Deci, această putere nu a dispărut, ei încă o au și m-ar mira să n-o folosească”, spune vicepreședintele USR.

Dezbatere publică din 2017 și până acum

Nu în ultimul rând, fostul ministru a mai fost întrebat dacă este nevoie de o dezbatere publică pe tema pensiilor speciale sau dacă este o decizie politică, iar Claudiu Năsui a precizat că a existat dezbatere publică încă din 2017, atunci când a fost depus proiectul de lege.

„Eu cred că din 2017 de când am depus acest proiect de lege de desființare a pensiilor speciale, am tot avut această dezbatere publică. Am văzut și PNL și PSD că promit că vor desființa pensiile speciale, deci nu văd cine ar fi interlocutorul exact care să susțină existența pensiilor speciale, deși ei au spus retoric că vor să le desființe, în practică ba chiar au introdus alte alte noi categorii de pensionari speciali, gen primarii și președinții de consilii județene și chiar au crescut pensiile speciale în termen de cuantum și de număr de pensionari speciali.

Deci, deocamdată, nu există o dezbatere onestă în care să vină PSD și PNL să ne spună: noi vrem să existe pensii speciale. Ei, retoric, zic că nu vor să existe pensii speciale, se mai scapă domnul Boloș să zică că e o sălbăticie /…/ de pensii speciale, dar nu s-ar prezenta într-o dezbatere să susțin cu tărie pensiile speciale. Deci, deocamdată, n-am văzut. Dezbaterea publică mie mi se pare că a existat din 2017 și până acum, dar n-am văzut niște interlocutori de bună credință care să susțină poziția pentru pensii speciale”, a mai spus acesta.