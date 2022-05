Românii vor primi bani de la stat. Este vorba de o anumită categorie de persoane în ajutorul căreia vine Guvernul. Cabinetul condus de Nicolae Ciucă vrea să ia noi măsuri pentru a contrabalansa scumpirile.

Guvernul are în vedere să acorde bani pensionarilor și salariaților cu venituri sub 1500-1600 de lei. În cazul în care demersul va trece de vot, acești români nu vor primi banii lunar. Intenția este ca suma să se dea o singură dată. Acesta este unul dintre scenariile pe care le are în vedere Guvernul. În acest moment nu se știe care va fi valoarea acestui ajutor financiar alocat.

Este însă mai mult ca sigur că el va fi după modelul celui din iarnă, când pensionarii au primit acel ajutor împotriva scumpirilor.

De acest ajutor vor beneficia nu doar pensionarii cu pensii până în 1.600 de lei, ci și salariații plătiți cu salariul minim pe economie, adică 1.524 lei net sau 2.550 lei brut. Românii vizați ar urma să primească acest ajutor financiar pe la jumătatea anului, după rectificarea bugetară.

Banii dați de Guvern, în contextul scumpirilor

Acești bani se dau în contextul în care ne confruntăm cu cele mai mari scumpiri din ultimii 19 ani. În plus, se înregistrează o inflație record de 13,8% din datele INS. Din acest motiv, Guvernul nu își permită să vină cu ajutoare pe termen lung.

Trebuie spus că inflația a ajuns la 13,8% în luna aprilie, potrivit Institutului Național de Statistică. Această cifră este mult peste așteptările Băncii Centrale. Estimările erau că inflația va ajunge la 12% la jumătatea anului. Inflația în aprilie a crescut cu aproape trei procente față de luna martie, când a fost 10,15%. În luna februarie, rata anuală a inflației se afla la 8,53%.

Scumpiri pe bandă rulantă, prețurile au sărit în aer

Conform INS, preturile de consum în luna aprilie 2022 comparativ cu luna martie 2022 au crescut cu 3,7%. BNR a apreciat, anterior, că în al doilea trimestru din 2022 prețurile vor depăși marginal o creștere de două cifre. Banca Centrală a recunoscut că prețurile cresc mult mai repede decât anticipase și a majorat dobânda de referință cu +0,75%, cel mai mare pas din ultimii 14 ani.

Scumpiri s-au înregistrat și la energia electrică și la gazele naturale. Prețurile au crescut cu 26-28%, într-o singură lună, după ce inflația anuală a sărit în aprilie la peste 13%. În luna aprilie 2022, au venit facturile pentru luna martie. În ultimul an, energia electrică s-a scumpit cu 18%, gazele naturale cu 85%, iar energia termică cu 22%.