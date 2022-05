Marius Budăi a venit cu cea mai importantă veste pentru pensionari. Ministrul Muncii a arătat că nu doar confederațiile naționale, ci și cea europeană au înțeles că anumite prevederi din PNRR sărăcesc nu doar actualii pensionari, ci și pe cei viitori.

În acest context, Marius Budăi a explicat că secretarul general al European Trade Union Confederation (ETUC), Luca Visentini, susține, în fața Comisiei Europene, nevoia de flexibilizare a prevederilor din PNRR în care se menționează că pensiile românilor nu ar trebui să depășească 9,4% din PIB până în 2070.

“Secretarul general al European Trade Union Confederation (ETUC), Luca Visentini, susține, în fața Comisiei Europene, nevoia de flexibilizare a prevederilor din PNRR în care se menționează că pensiile românilor nu ar trebui să depășească 9,4% din PIB până în 2070, poziție exprimată deja de Ministerul Muncii și de PSD.

Iată că nu doar confederațiile naționale, ci și cea europeană au înțeles că aceste prevederi din PNRR sărăcesc nu doar actualii pensionari, ci și pe cei viitori.

Îi mulțumesc lui Luca Visentini, un mai vechi prieten al României, care a și participat, la București, la evenimentele organizate în perioada cât țara noastră a deținut Președinția Consiliului Uniunii Europene”, a scris pe Facebook, ministrul Muncii.

Marius Budăi, detalii importante despre creșterea pensiilor

Trebuie spus că, în urmă cu o zi, ministrul Muncii a dat detalii despre creșterea pensiilor. El a anunțat, într-o intervenție la Antena 3, că a reușit să-i convingă pe cei de la Banca Mondială să susțină reforma pensiilor propusă de el.

Budăi a precizat că specialiștii şi cei din conducerea Băncii Mondiale au fost întrebați dacă pot trăi cu 200-300 de euro pe lună.

“Am găsit un sprijin enorm în conducerea Băncii Mondiale. Am avut discuţii cu specialiştii, explicându-le pe cifre raţionamentul care stă în spatele a ceea ce am susţinut de când am preluat ministerul, dar şi înainte, când eram în opoziţie, că acel 9,4 nu este îndestulător, în primul rând pentru a rezolva inechităţile din sistem, după care să putem majora veniturile seniorilor acestei ţări”, a spus ministrul Muncii.

El le-a explicat a acestora de ce nu poate exista o sustenabilitate clară a sistemului din România și că avem în UE astăzi, între 4 şi 5 milioane de cetăţeni români care au fost pregătiţi în România, pe cheltuiala României, contribuie la PIB-ul altor ţări, nu contribuie în România.