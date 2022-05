Ministrul Muncii, Marius Budăi, a venit cu informația nopții despre creșterea pensiilor. El a anunțat, într-o intervenție la Antena 3, că a reușit să-i convingă pe cei de la Băncii Mondiale să îi susțină reforma pensiilor propusă de el.

El precizat că specialiştii şi cei din conducerea Băncii Mondiale au fost întrebați dacă pot trăi cu 200-300 de euro pe lună.

“Am găsit un sprijin enorm în conducerea Băncii Mondiale. Am avut discuţii cu specialiştii, explicându-le pe cifre raţionamentul care stă în spatele a ceea ce am susţinut de când am preluat ministerul, dar şi înainte, când eram în opoziţie, că acel 9,4 nu este îndestulător, în primul rând pentru a rezolva inechităţile din sistem, după care să putem majora veniturile seniorilor acestei ţări”, a spus ministrul Muncii.

Informația momentului pentru pensionari. Cum i-a convins Marius Budăi pe cei de la Banca Mondială

El le-a explicat a acestora de ce nu poate exista o sustenabilitate clară a sistemului din România și că avem în UE astăzi, între 4 şi 5 milioane de cetăţeni români care au fost pregătiţi în România, pe cheltuiala României, contribuie la PIB-ul altor ţări, nu contribuie în România.

“Au înţeles foarte bine, am explicat cu cifrele pe masă şi cu cifrele persoanelor angajate în România şi a celor care nu sunt angajate (…) I-am întrebat dacă în România pensia este de 200 de euro, dacă dumnealor ar putea trăi cu 200-300 de euro pe lună. M-am bucurat ca aseară târziu să aud de la specialiştii din Banca Mondială că vor fi alături de mine, de seniorii acestei ţări, în această reformă”, a precizat ministrul Muncii.

El a arătat că s-au scris ”bazaconii” în PNRR.

“Nu Comisia Europeană este un zid în faţa noastră, ci noi care am scris bazaconii în PNRR suntem un zid în faţa cetăţenilor. Eu nu o să obosesc să explic atât timp cât am susținerea lui Marcel Ciolacu şi a PSD. Vorbim de o flexibilizare care se poate face. Am spus şi repet că nu voi semna o reformă care va sărăci poporul român “, a conchis Budăi.

Cât a pierdut un pensionar din România, din puterea de cumpărare

El a explicat cât a pierdut un pensionar din România, din puterea de cumpărare. Potrivit lui Marius Budăi un pensionar a pierdut până la 7-8 la sută numai prin majorările de preţuri care s-au întâmplat până acum şi dacă lucrurile va continua, scăderea va fi şi mai mare.

“Dacă ar fi să cuantificăm şi majorarea de sută de 10 la sută de la începutul anului, suntem cu puterea de cumpărare apărată, dar nu ştim ce se întâmplă în perioada următoare”, a declarat Marius Budăi.

Întrebat dacă cei de la Banca Mondială au fost de acord cu majorarea pensiilor, Budăi a dezvăluit ce le-a spus acestora. ”Am să vă spun fraza cu care am încheiat discuţia cu dumnealor, practic i-am invitat să fie de acord cu mine că în urma construirii acestei reforme, cetăţenii români nu trebuie să rămână săraci”, a declarat Budăi.