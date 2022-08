Este vorba despre o măsură care ar avea un impact bugetar de aproximativ 87.000.000 de lei și ar viza aproape 950.000 de pensionari care au pensia cuprinsă între 2000 de lei și 3000 de lei.

Cu toate acestea, dacă această măsură va fi implementată, pensionarii vor câștiga în plus la pensie între 1 leu și 100 de lei.

De exemplu, un pensionar care are astăzi o pensie 2.010 lei, dacă va fi scutit de acest impozit pe venit, va câștiga în plus la pensie doar 1 leu. În cazul unei pensii de 2.500 de lei, noua sumă va fi de 2.550 de lei, deci în plus cu 50 de lei în fiecare lună.

Simultan, creșterea este dublă în cazul unei pensii de 3.000 de lei. Dacă nu se va mai aplica impozitul de 10%, acești pensionari vor primi 3.100 de lei, adică cu 100 de lei în plus.

Pensionarii sunt nemulțumiți

”Noi, pensionarii din Timiș, când am auzit propunerea… deci vreau să vă spun că nici nu putem să acceptăm. Le cerem demisia tuturor tuturor guvernanților, e bătaie de joc. De ce nu pune legea 127 în vigoare? Au votat-o, au promulgat-o. De ce nu o pune în vigoare?

A anunțat premierul că va crește cu 50% salariile bugetarilor. Păi nu le este rușine? (…)

Dăm un leu să dai la pensionari în criza asta? Nu se poate ce bătaie de joc puneți pe pensionari. E bătaie de joc.

Toți pensionarii probabil vor fi în stradă, nu se mai poate, chiar bătaie puneți pe pensionari la ora actuală”, a spus Silvia Petre, președintele Asociației Pensionarilor din Timiș, sâmbătă, la Antena 3.

Ce spune Nicolae Ciucă?

Amintim că premierul Nicolae Ciucă a spus anterior că s-a discutat despre varianta neimpozitării pensiilor mai mici de 3.000 de lei.

„Este o variantă pe care am discutat-o şi în şedinţa de astăzi. Este o propunere. Daţi-mi voie să continuăm cu aceeaşi abordare responsabilă fără să le creăm oamenilor aşteptări sau, şi mai rău, iluzii vizavi de măsurile pe care le luăm. Toate aceste chestiuni trebuie discutate cu partenerii noştri din coaliţie şi ele trebuie validate în coaliţie, sigur, ţinând cont de resursele bugetare la dispoziţie, pe baza impactului pe care acestea le vor avea”, a spus premierul Ciucă.

Potrivit premierului, impactul bugetar ar fi de 87 milioane de lei, ceea ce înseamnă anual circa un miliard de lei. Întrebat şi dacă în coaliţie se va discuta şi despre o majorare a pensiilor, el a spus că acest subiect nu a fost discutat”, a declarat anterior premierul