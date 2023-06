Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a anunțat vineri, în ceea ce privește cardurile educaționale în valoare de 500 de lei pentru haine și rechizite, că au fost încărcate și cele 50.000 restante. În total peste 400.000 de copii vulnerabili vor beneficia de acest ajutor de stat, a punctat șeful MIPE.

Valoarea voucherelor ar putea crește la 750 de lei

De asemenea, ministrul a precizat că Guvernul dorește ca de anul viitor valoarea acestor vouchere să crească de la 500 de lei la 750 de lei.

„Am încărcat și ultimele 50.000 de carduri unde eram restanți, astfel că peste 400.000 de copii vulnerabili din România au primit ajutorul în acest an școlar. Atenție, cardurile se încarcă o singură dată pe an. Am primit și mesaje de la beneficiari pentru care virasem deja ajutorul încă din toamnă. Aici aș mai puncta că vrem ca de anul viitor ajutorul să fie de 750 de lei”, a declarat Marcel Boloș.

Voucherul educațional are în prezent o valoare de 500 lei, iar cu ajutorul lui pot fi achiziționate de la articole de îmbrăcăminte școlară până la manuale, caiete, ghiozdane și tot ceea ce este necesar într-un an școlar pentru copiii care provin din familiile celor care se încadrează în categoria beneficiarilor de ajutor social sau acelor care beneficiază de alocație de sprijin pentru întreținerea familiei, a mai precizat ministrul.

Ce condiții trebuie să îndeplinească cei care primesc 500 de lei?

Cardurile educaționale permit acordarea de ajutoare sociale elevilor din învățământul de stat (preșcolar, primar, gimnazial) care îndeplinesc următoarele condiții:

– Preșcolari proveniți din familii (inclusiv cele monoparentale) al căror venit net mediu lunar pe membru de familie este până la 1,06 din valoarea Indicatorului Social de Referință – ISR (pentru anul 2022, valoarea ISR este de 525,50 lei);

– Elevii care sunt în întreținerea familiilor cu un venit mediu net lunar/ membru de familie este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe țară în luna iulie a fiecărui an.

Suma de 500 lei, disponibilă pe fiecare card, va putea fi utilizată pentru cumpărare de rechizite și îmbrăcăminte pentru a merge la grădiniță/școală.

În total prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) a fost acordat sprijin pentru aproximativ 4 milioane de persoane vulnerabile din România, fie sub formă de carduri sociale pentru alimente, carduri de energie, pachete cu alimente sau vouchere educaționale, precizează MIPE.