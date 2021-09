Congresul USR PLUS se apropie cu paşi reprezi! Delegaţii îşi vor alege, pe 2 octombrie, noul preşedinte al formaţiunii conduse până acum, în tandem, de către Dan Barna şi Dacian Cioloş.

Fostul ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, este deja decis pe cine va susţine în această cursă internă. El explică de ce Dan Barna ar fi soluţia cea mai bună pentru USR PLUS şi ce anume l-a nemulţumit la Dacian Cioloş.

Dan Barna, “un lider care are ficat, care a fost peste tot, în fruntea maselor”

"Problema este că l-am tot aşteptat pe Dacian şi nu îmi place să aştept. L-am rugat pe Dacian să vină cu mine în USR în 2016, pentru că m-am convins, după câteva luni de guvern tehnocrat, că nu poţi să schimbi ţara asta decât dacă ai mandat politic. N-a vrut. Atunci ne-am dus cu o echipă de secretari de stat – eu, Barna, Drulă, Moşteanu, Năsui – în USR. S-a întâmplat povestea aceea cu Nicuşor Dan, care într-un fel tot de la Dacian a plecat – care a avut o întâlnire cu Nicuşor şi nu s-au înţeles. Înţeleg acum că Dacian a vorbit şi cu PNL pe vremea aceea – am înţeles de la domnul Orban, care a făcut declaraţii. După care i-am spus: Haide, vino în USR, că avem nevoie de un lider. Între timp s-a ridicat Barna. Un lider care are ficat, care a fost peste tot, în fruntea maselor, ca să zic aşa. A fost în toată ţara, a condus 'Fără penali'. În timpul ăsta, Dacian – facem ONG, ne mai gândim. La un moment dat s-a creat între noi un fel de diferenţă de viteză foarte mare – nu pot să înţeleg de ce ne tot câcâim şi de ce tot aşteptăm", a declarat Cristian Ghinea, marţi, pentru EuropaFM.

“Eu cred că Dacian are un rol, dar nu este potrivit acum”

Dacian Cioloş are, în mod sigur, un rol în USR PLUS, afirmă Cristian Ghinea, dar nu este persoana cea mai potrivită pentru a conduce partidul în acest moment. În plus, politicianul speră să nu se ajungă la conflictul la scenă deschisă din PNL: “Deocamdată, campania noastră a fost una decentă.”

“Eu cred că Dacian are un rol, dar nu este potrivit acum. Sau e mai potrivit Dan Barna, pentru a duce partidul mai departe. Este o chestiune simplă. Sper să nu ne rupem şi noi punţile, cum este la PNL. Deocamdată, campania noastră a fost una decentă. Să lăsăm loc de ‘Bună ziua’ şi de uşă deschisă şi să lucrăm împreună orice ar fi, dar susţinerea mea pentru Dan este fermă, pentru că este ce trebuie şi practic e focusat. Omul a zis: Ăsta e obiectivul, mergem pe el, nu contează. Dacian tot se gândeşte”, a mai precizat Ghinea.

Cum s-a ajuns la dosarul deschis împotriva lui Dan Barna? “Găsim acolo ceva, dăm pe surse că e grav”

Cristian Ghinea explică faptul că dosarul de la DNA pe numele lui Dan Barna nu mai există, a fost închis, pentru că procurorii nu au găsit nereguli. În schimb, modul în care aceste acuzaţii au fost iniţial lansate este halucinant.

“În primul rând, nu există dosarul Barna. DNA a închis dosarul ăsta, nu era nimic acolo. S-a făcut plângere. A fost o chestiune care a fost scoasă înainte de campania electorală, care nu avea un fundament factual. Şi vă mai spun ceva, apropo de chestia aceasta: când am ajuns la minister – acum, tura asta, adică nu în 2016 – vine la un mine un domn care fusese şeful Corpului de control al ministerului. (…) Practic, domnul Boloş, predecesorul meu, i-a zis: Te duci şi cauţi orice despre Ghinea şi Barna. S-a dus omul, nu a găsit nimic. (…) I-am făcut plângere penală domnului Boloş pe acest subiect. Mi se pare un abuz de putere absolut îngrozitor. Cum să zici într-o democraţie unui corp de control: Caută orice despre ăştia? Cam aşa s-a făcut şi dosarul Barna. “Caută orice despre Barna!” Găsim acolo ceva, dăm pe surse că e grav. DNA a zis că nu e nimic. S-a creat o întreagă emoţie atunci la alegerile prezidenţiale”, a mai declarat, marţi, Cristian Ghinea.

