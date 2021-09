Controverse uriașe pe PNRR: Au fost negocierile încheiate? Negocierile pe Planul Național de Redresare și Reziliență nu au fost încheiate, acuză economistul Adrian Câciu, care susține că are informații din interior.

România pierde trenul din septembrie, spune Câciu, consecințele fiind foarte grave pentru economia românească.

Controverse uriașe pe PNRR: România ar rata ”trenul din septembrie”

”Să vă dau o știre bombă, „inside information” și îl provoc pe Ghinea să o dezmintă.

PNRR nu este închis în negocierile cu Comisia Europeană.

Comisia a cerut azi noi clarificări pe digitalizare, transporturi, fiscalitate și energie.

Ghinea a făcut PNRR-ul praf.

România pierde trenul din septembrie.

Dar vreți sa știți de ce nu si-a dat Ghinea demisia?

Pentru că a așteptat să își pună oamenii pe posturi de conducere.

Nu mai puțin de 17 clienți vor primi sinecuri de la asa zisele comisii de concurs numite de Ghinea.

Frăția lui Ghinea a privatizat Ministerul Fondurilor Europene.(…).”, a scris Adrian Câciu pe Facebook.

Demisia lui Ghinea, amânată?

De cealaltă parte, ministrul Cristian Ghinea a declarat marți despre PNRR că ”nu se mai poate întâmpla nimic decât vestea bună că va fi aprobat”.

”Săptămâna asta a fost perioada cheie pentru finalizarea PNRR. Acum, nu ştiu care dintre detaliile acestei crize politice se vor ţine minte peste un an-doi, dar PNRR este programul de guvernare + bugetare + bani pentru următorii 6 ani, aşa că vom tot vorbi despre el.

În plină criză politică, am considerat că trebuie să finalizez. Calendarul e cel anunţat în iunie: aprobare în septembrie în Comisie, în octombrie în Consiliu. Negocierile din iunie – iulie trebuiau în august să fie incluse în cele 15 componente ale PNRR. Am făcut asta până pe 23 august, de atunci încoace am lucrat cu Comisia la documentele legale.

Asta înseamnă că din miile de pagini în română fiecare componentă devine un rezumat în engleză (axat pe un ) + un tabel cu milestone şi targets, împărţite pe fiecare şase luni până în 2026. Adică ce va face statul român – zeci de legi, sute de reforme şi de investiţii.

Aceste documente legale trebuiau terminate săptămâna asta pentru ca PNRR să intre în consultarea interservice necesară înainte de Colegiul Comisarilor care va aproba planul”, a explicat Cristian Ghinea.

Demisia ministrului Cristian Ghinea din fruntea ministerului investițiilor și proiectelor europene ar putea fi amânată de premierul Florin Cîțu pe motiv că în luna septembrie se așteaptă adoptarea Planului Național pentru Relansare și Reziliență, au declarat pentru G4Media.ro surse guvernamentale.