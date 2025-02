Premierul Marcel Ciolacu a participat la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România, unde a vorbit despre importanța investițiilor, fondurilor europene și reformelor administrative. Acesta a subliniat necesitatea unei colaborări mai strânse între autoritățile locale și ministere, pentru a accelera absorbția fondurilor și a sprijini dezvoltarea comunităților.

Totodată, Ciolacu a făcut un apel către primari să se implice activ în procesul electoral și să susțină candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale. Discursul său a evidențiat provocările economice actuale, dar și direcțiile strategice pe care Guvernul le consideră esențiale pentru viitorul României.

În cadrul discursului său, premierul Marcel Ciolacu a evidențiat faptul că anul 2023 a fost unul favorabil pentru investițiile din România, chiar dacă opiniile în privința performanței economice au fost împărțite.

Știm cu toții, şsi e aici domnul ministru Cseke, am pornit acel proiect nou „Anghel Saligny” de 65 de miliarde, gândindu-l pe o perioadă de patru ani. Anul trecut a fost un an în care dumneavoastră ați avut primii alegeri. Vreau să vă spun că la sfârșitul anului, cheltuielile pentru programul „Anghel Saligny” au fost de peste 60% din suma de 65 de miliarde. Ea nu s-a raportat multianual, cum a fost de fapt gândit proiect. Am vrut să dau un exemplu despre un efort bugetar cumva pe care îl anticipam. Foarte ușor să critici sau este foarte ușor să blochezi investițiile”, a afirmat Ciolacu.

„După unii, anul trecut a fost un an rău, normal că după alții a fost un an bun. Eu cred că anul trecut, mai ales în ceea ce privește investițiile dumneavoastră, a fost un an bun. (…)

Acesta a reamintit că, în ciuda riscurilor de depășire a deficitului bugetar, a decis continuarea tuturor proiectelor aflate în derulare.

Premierul a explicat că deteriorarea deficitului la finalul anului a fost cauzată, printre altele, de aceste cheltuieli, însă a subliniat că investițiile sunt esențiale pentru reducerea decalajului dintre mediul rural și urban.

În acest context, Marcel Ciolacu a punctat necesitatea de a menține un ritm accelerat al investițiilor și în anii următori.

Totodată, a amintit de importanța fondurilor PNRR, subliniind că termenul limită pentru implementarea acestora este sfârșitul lui 2026.

În acest context, premierul a insistat asupra necesității ca anii 2025 și 2026 să fie cei mai importanți în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii și atragerea fondurilor europene, având în vedere că termenul limită pentru implementarea proiectelor prin PNRR este sfârșitul lui 2026.

Premierul a făcut referire și la dificultățile întâmpinate în implementarea programelor finanțate prin PNRR. Acesta a discutat cu ministrul Mediului, Mircea Fechet, despre faptul că există prea puțini oameni implicați în derularea proiectelor. Ciolacu a solicitat tuturor miniștrilor să reorganizeze structura ministerelor pentru a facilita relația cu autoritățile locale și a accelera decontările.

Șeful Executivului a punctat că România nu se poate dezvolta fără fonduri europene și fără sprijinul Uniunii Europene, mai ales în următorii doi ani. Acesta a subliniat că este necesară o schimbare de ritm și de dinamică administrativă pentru ca proiectele să fie implementate eficient și fără întârzieri majore.

În cadrul discursului, Ciolacu a prezentat și susținerea alianței de guvernare pentru candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale. Premierul a recunoscut că, în trecut, a făcut greșeli în ceea ce privește promovarea unui profil de candidat, însă a subliniat că de această dată consideră că Antonescu este cea mai potrivită opțiune pentru România.

El a făcut apel la membrii Asociației Comunelor să se implice activ în comunicarea cu cetățenii și să le explice acestora importanța continuității în linia de dezvoltare începută de actuala guvernare. Ciolacu a avertizat că, în cazul în care această direcție nu este menținută, România riscă să intre într-o perioadă de instabilitate politică și economică.

„De aceea, fără nicio reținere, am venit astăzi în fața dvs. cu Crin Antonescu, propunerea alianței de guvernare pentru funcția de președinte a României. Știm cu toții ce s-a întâmplat anul trecut. Eu nu judec pe nimeni și nu sub nicio formă nu am o discuție contradictorie mai ales cu colegii mei. În schimb, știți, cu Adam şi Eva, că a greși e omenește. A persevera e prostește. Eu cred că, în primul și în primul rând, am greșit eu şi am încercat să transmit ceea ce fac ca și prim-ministru, crezând acela este și profilul de viitor președinte al României. Am greșit. Şi trebuie să învăț și eu, și dvs.. În fața noastră avem astăzi cu adevărat un om care are profilul de președinte al României. Eu am avut profilul de un prim-ministru criticat, şi acum sunt sub un asalt continuu”, a spus Ciolacu.