„Acesta nu mai e un guvern de coaliţie!”, acuză Dacian Cioloș. Guvernul Cîțu este la un pas de dezintegrare.

Revocarea lui Stelian Ion de la ministerul Justiției a fost picătura care a umplu paharul în tabăra USR PLUS.

Ministrul demis al Justiţiei Stelian Ion afirmă că premierul Florin Cîţu a arătat în seara aceasta „încă o dată că nu are respect pentru lege, pentru Constituţie”.

„Având în vedere antecedentele sale, poate că nu este de mirare. În felul acesta Florin Cîţu şi-a semnat de fapt propria plecare din guvern”, adaugă el. El susţine că „miza nevăzută” este procedura de numire a procurorilor de rang înalt aflată în derulare.

„Premierul Florin Cîţu arată în seara aceasta încă o dată că nu are respect pentru lege, pentru Constituţie. Având în vedere antecedentele sale, poate că nu este de mirare.

În felul acesta Florin Cîţu şi-a semnat de fapt propria plecare din guvern pentru că este doar o chestiune de timp până când Florin Cîţu va pleca acasă”, a declarat Stelian Ion, miercuri seară, după ce premierul a anunţat demiterea sa din funcţia de ministru al Justiţiei.

Potrivit acestuia, „şantaj şi iresponsabilitate înseamnă să îi ceri imperativ ministrului justiţiei să îţi dea un aviz la minut pe un proiect cu miză uriaşă pentru care termenul legal de avizare este de 4 zile lucrătoare de la primirea originalului”.

„Precizez încă o data că nici până la această oră originalul proiectului PNDL 3 nu a fost trimis la Ministerul Justiţiei pentru obţinerea avizului. Povestea are şi un substrat nevăzut, legat de procedura de numire a procurorilor de rang înalt aflată în derulare. Aceasta este miza nevăzută”, a adăugat Stelian Ion, potrivit news.ro.

În plus, copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş afirmă că premierul Florin Cîţu a demis „fără motiv” al doilea ministru USR PLUS, „subordonând întregul guvern intereselor PNL”.

„Promisiunea făcută primarilor PNL (nu cetăţenilor români, cum spune premierul) e mai importantă decât stabilitatea şi continuitatea Coaliţiei”, a afirmat Dacian Cioloş, miercuri seară, într-o postare pe Facebook.

El a susţinut că premierul Florin Cîţu „demite fără motiv al doilea ministru USR PLUS, subordonând întregul guvern intereselor PNL”.

Stelian Ion a fost revocat din funcţia de ministru al Justiţiei, a anunţat premierul Florin Cîţum care a precizat că a informat coaliţia în legătură cu această decizie, pe care şi-o asumă.

„Voi propune un ministru interimar care va înţelege prioritatea zero a investiţiilor în România. Îmi doresc ca partenerii noştri de coaliţie USR PLUS să aibă înţelegerea, să aibă responsabilitatea să nu aleagă ieşirea de la guvernare”, a afirmat Cîţu.

Şi vicepremierul Dan Barna a reacţionat, miercuri seară, după anunţul privind revocarea din funcţie a lui Stelian Ion.

”Florin Cîţu trebuie să plece”, afirmă Barna, care a adăugat că ”Florin Ciţu a arătat în această seară că nu poate conduce nimic. Cu atât mai puţin un Guvern”.

