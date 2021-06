Potrivit sursei citate, cererea de revocare se bazează pe ultimul raport MCV, în care Inspecia Judiciară este criticată. În acest context, experții comisiei și-au exprimat îngrijorări în ce privește funcționarea Inspecției Judiciare ca un instrument de presiune la adresa magistraților care critică direcția reformelor în justiție sau scurg informații în spațiul public, se arată în comunicat.

În cursul zilei de marți, ședința plenulului CSM a dezbătut Raportul de constatări faptice Auditul extern al managementului Inspecției Judiciare pe anul 2020, care a fost respins. Totodată, au fost oferite și o serie de argumente în acest sens.

”Ministrul Justiției a solicitat respingerea acestui raport, constituirea și convocarea comisiei prevăzute la art. 67 alin. 5 din Legea nr. 317/2004 în vederea analizării modului de îndeplinire a atribuțiilor manageriale de către Inspectorul-şef al Inspecției Judiciare şi propunerii de revocare din funcție a inspectorului-şef şi stabilirea unui calendar pentru desfășurarea acestei proceduri de revocare.

Argumentele care, în opinia Ministrului Justiției, au legitimat pe deplin acest demers au rezultat din cuprinsul Raportului Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare și de verificare din 08.06.2021 (Raportul MCV 2021), din cuprinsul hotărârii pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene la 18.05.2021 în cauzele conexate C 83/19, C 127/19, C 195/19, C 291/19, C 355/19 și C 397/19, din cuprinsul Hotărârii Secției pentru Procurori a C.S.M. nr. 230/23.03.2021 şi al Rapoartelor anuale de activitate ale Inspecției Judiciare pe anii 2019 şi 2020”, se arată în comunicatul ministerului Justiției.

Mișcările făcute de Inspecția Judiciară

De menționat este faptul că toate aceste schimbări vin după descoperirea unei serii de nereguli. Mai exat, judecătorul Cristi Danileț este cercetat disciplinar de Inspecția Judiciară pentru un text publicat într-un volum despre asaltul asupra justiției din timpul guvernării PSD.

În acest context, judecătorul susține că Inspecția a început acțiunea disciplinară împotriva sa pentru ”conduită care aduce atingere imaginii justiției” (articolul 99 litera a din legeaa 303 din 2004. Inspecția ar fi fost sesizată de președintele CSM, Bogdan Mateescu, în luna februarie.

În același timp, un alt judecător a fost luat recent în colimatorul Inspecției Judiciare. Astfel, Inspecția Judiciară (IJ) a început cercetarea disciplinară pentru exercitarea funcției cu rea credință sau gravă neglijență față de judecătorul Costin Andrei Stancu de la Curtea de Apel Pitești, cel care a declarat nelegală Secția Specială (SIIJ) din perspectiva dreptului european, după decizia Curții de Justiție a UE din 18 mai 2021.