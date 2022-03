Românii s-ar putea bucura de o nouă zi națională, după ce în cursul zilei de marți, Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege pentru declararea zilei de 11 aprilie ca „Ziua naţională a educaţiei financiare”.

Următorul pas este ca legea să meargă spre promulgare la președintele Klaus Iohannis, apoi să fie publicată în Monitorul Oficial. În ceea ce privește prevederile documentului, proiectul de lege propune ca prin intermediul Institutului de Studii Financiare, precum şi a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale să se organizeze manifestări publice, precum simpozioane, seminarii sau mese rotunde dedicate acestei zile.

În același timp, proiectul de lege adoptat de Camera Deputaților mai prevede și ca Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune să introducă în programele lor emisiuni dedicate acestei zile.

Propunerea 10 august – Zi Națională a fost respinsă

Amintim faptul că pe 2 martie, Senatul a adoptat propunerea legislativă, în calitate de prim for sesizat, iar votul de marţi al Camerei a fost decizional, proiectul mergând mai departe, la șeful statului, spre promulgare.

În timp ce „Ziua naţională a educaţiei financiare” a primit undă verde, propunerea ca 10 august să fie Zi Naţională a României a fost respinsă. Anunțul a fost făcut de Oana Ţoiu.

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, aceasta a anunțat că a fost discutată propunerea, însă AUR a asociat acea zi cu protestele care au avut loc cel mai recent.

Aceasta a explicat că argumentele aduse de AUR nu au nicio justificare, în contextul în care, la 10 august, lucrurile au fost cu mult diferite.

Oana Ţoiu, despre protestul din 10 august

„Astăzi am discutat în plen propunerea de a face 10 august o zi națională și evident AUR a asociat asta cu protestele de azi noapte. (LE: nu e ceva ce am propus nici ceva ce am susținut, e o propunere din legislativul trecut pe care am votat să o respingem azi tocmai pentru că altele sunt prioritățile României)

Dar nu. Nu e deloc același lucru. Am fost acolo de 10 august, alături de protestatari pașnici cu drag de România. Protestul de atunci a fost pentru a apăra legea, pentru a ne asigura că nimeni (la vremea respectivă Dragnea și prietenii lui) nu e în afara ei și nu își poate da reguli greșite pentru interesul propriu.

Azi noapte a fost despre altceva. Despre încălcarea legii. Am fost la proteste și nu s-a schimbat la mine susținerea dreptului de a protesta. E legitim să se nască nemulțumiri, revoltă, să fie o falie din societate care nu e de acord cu autoritatea.

Asta însă nu e justificare pentru violență, pentru încălcarea legii și pentru instigare la încălcarea legii, când de restricții depinde ca tot efortul nostru, al părinților noștri, de peste un an deja, să dea roadele așteptate și să ne putem îmbrățișa fără frică familia.

Cred că Alin Stoica , prefectul București, a acționat corect, iar o uriașă diferență față de 10 august și fuga prefectei de atunci. Mă liniștește că în perioada asta tumultoasă avem parte de calmul și de cumpătarea lui”, a declarat Oana Ţoiu, pe pagina personală de Facebook.