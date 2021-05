Din cazua pandemiei COVID-19, profitul brut al grupului Inditex, proprietarul Zara, a scăzut drastic, lucru care a dus și va mai duce la concedieri pe bandă rulantă. Astel, anul trecut, pe piața din România, profitul a ajuns la 31 milioane de euro, de la 67 de milioane de euro cât a fost în 2018 și 2019.

Concedieri pe bandă rulantă la Zara

Din cauza coronavirsului, grupul a redus numărul de angajați de pe piața locală din România. Conform informațiilor, la finalul anului trecut, grupul Inditex mai avea în România 2.238 de angajați, cu 789 mai puțini decât în 2019, transmite profit.ro.

Declinul, mai puțin abrupt decât in alte țări

Totuși, declinul rezultatului financiar a fost mai puțin abrupt decât cel înregistrat la nivelul întregii piețe europene, acolo unde profitul brut s-a de redus de la 1,72 miliarde de euro la doar 388 de milioane de euro pentru Zara. În același timp, la nivel de grup, profitul brut consolidat s-a redus la 1,4 miliarde de euro, de la 4,68 miliarde de euro în 2019 pentru Inditex.

Zara este o companie de vânzare cu amănuntul din La Coruña, Spania, care a fost fondată în 1975 de Amancio Ortega și Rosalía Mera. Acest lanț de magazine este nava amiral a grupului Inditex, care deține și mărcile: Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Uterqüe, Stradivarius și Bershka.

Se pretinde că Zara are nevoie de doar două săptămâni, pentru a dezvolta un produs nou și să îl trimită în magazine, comparativ cu media de șase luni în industrie și lansează în jur de 10.000 de modele noi în fiecare an. Zara a rezistat trendului de mutare a producției în țările mai puțin dezvoltate. Poate că strategia sa cea mai neobișnuită a fost politica de zero publicitate, compania preferând să investească un procent din venituri, în deschiderea de noi magazine în loc. Acest lucru a dezvoltat ideea că Zara ar „copia moda” și ar face produse low cost.

Concedieri și în Spania

În martie, Inditex, proprietarul Zara, anunța că i-ar putea trimite în șomaj tehnic pe toți cei 25.000 de angajați din magazine deținute în Spania, asta dacă starea de urgență se va prelungi dincolo de data de 15 aprilie. Alte companii mari, cum sunt Seat, Volkswagen și Renault, au luat deja această măsură, relatează Reuters. Rețeaua de magazine a Inditex din Spania este cea mai mare deținută de grup, generând aproximativ o șesime din vânzările sale globale.

Sursă foto: Dreamstime