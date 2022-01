Schimbările impuse de pandemia COVID-19 în arhitectura de retail

Însă restricțiile cauzate de pandemie au accentuat unele tendințe prezente încă dinaintea anului 2020 și au generat unele noi.

Accentuarea digitalizării

În vara lui 2019 am vizitat New York. Ce m-a uimit atunci a fost ritmul nebun în care se mișcă totul: comanda cafelei to go prin aplicație înainte de a intra în magazin, lipsa locurilor de stat în cafenele și a facturilor printate, totul se transmitea prin email direct. Evident și experiența magazinului Amazon GO, unde nu există casieri și nici plata cash reprezintă un pas în plus către digitalizare anterior pandemiei. Acum acest proces de digitalizare, inclusiv a proiectării, continuă mai accelerat. Anul 2021, Studio Ae a proiectat și finalizat autorizarea unui spațiu comercial proiectat BIM pe toate specialitățile, respectiv arhitectură-structură-instalații. S-a redus timpul cu proiectarea și execuția, a crescut acuratețea lucrării, bugetul proiectului fiind optimizat.

Resursele devin problematice

Terenurile cu potențial ridicat sunt tot mai dificil de identificat. Dezvoltarea accentuată din ultimii ani a condus la “consumarea” terenurilor. Este important să realizăm că terenurile reprezintă o resursă neregenerabilă și trebuie să analizăm ca societate care este cea mai bună utilizare a acestora în viitor. Competitivitatea pentru dobândirea terenurilor apare și în zona de retail și în cea a construcțiilor rezidențiale care caută să răspundă cererii curente de locuințe noi. Dacă până acum au dominat dezvoltările cu funcțiune unică, retail ori office ori locuințe, pandemia ne-a arătat de fapt că locuitorii au nevoie de mai mult.

Orașul este un sistem complex de layere care se suprapun iar arhitectura poate așeza piesele în modul cel mai potrivit pentru comunitate și oamenii săi.

Nevoie mai mare de un mix de funcțiuni complementare

Așadar, dezvoltările viitoare se vor orienta către un mix de funcțiuni complementare care să asigure o calitate mai bună a vieții oamenilor și a experienței de cumpărături în cazul retailerilor. De exemplu, complementar comerțului pot fi zone dedicate locuințelor, serviciilor, birourilor și relaxării prin spații publice și spații verzi amenajate.

De asemenea, componenta și proporția spațiilor verzi și de agrement contribuie la calitatea unui cartier în vreme ce pentru retail spațiile cu funcțiuni duale se transpun. În cazul proiectului de reconversie al Autogării Chitila Studio Ae a propus și un spațiu public acoperit, un peron urban în exteriorul spațiului comercial, în legătură cu nodul de transport în comun care este punct terminus pentru tramvaie și liniile de autobuz din București.

Scumpiri

Materialele de construcții au avut o creștere semnificativă a costurilor pe fondul cererii ridicate la nivel internațional, în special la lemn și apoi la metal. Acești factori au modificat în sens crescător bugetele de investiții, uneori cu 20-25%, în funcție de stadiul lucrărilor de execuție. Creșterea prețului energiei electrice reprezintă un factor care va contibui la creșterea costurilor operaționale ale unei clădiri în timp. Inclusiv pentru clădririle destinate retailului, costurile de întreținere vor fi afectate de aceste ceșteri succesive.

Orientarea către soluții sustenabile

Anul 2021 a debutat și cu implementarea standardelor Near Zero Enery Building (nZEB) care are ca scop reducerea consumului energetic pe care îl generează o clădire pe parcursul utilizării. Orientarea către soluții sustenabile, mai apropiate de natură, va fi din ce în ce mai prezentă în dezvoltările viitoare. Pentru retaileri, nZEB este relativ o noutate, dar chiar dacă vor crește costurile inițiale, se vor reduce costurile de operare ale clădirilor.

Legătura cu antreprenorii locali, mai puternică

Am avut supriza plăcută să lucrăm cu mai mulți antreprenori locali care sunt foarte dinamici, orientați către calitate și vor să aducă plus valoare clienților, inclusiv prin conceptele de desgin. De exemplu, am dezvoltat împreună cu Simigeria Mihai din Ploiești un nou concept pe care deja l-au implementat în trei locații noi, una în Târgoviște și două în Ploiești. Colaborăm și cu alți antreprenori locali pentru studii de fezabilitate în zona de retail. Am observat două situații practice. Sunt antreprenori care au deja un business în retail care s-a dezvoltat și vor să se repoziționeze, iar spațiile exitente intră într-un proces de refurbishment complet și se extind și în noi locații. Alți antreprenori analizează investiții noi în zona de retail chiar dacă obiectul principal de activitate este într-un domeniu conex, cum ar fi producția. Se mai observă un interes al antreprenorilor locali către orașele mici și mijlocii mai ales în ceea ce privește galerii comerciale de dimensiuni medii.

Reinventarea continuă

Pandemia ne-a arătat cât de repede se poate schimbă totul, inclusiv arhitectura. Flexibilitatea spațiilor devinde din ce în ce mai importantă ca și găsirea unui echilibru între funcțiunile propuse. Planurile și clădirile se gândesc în mai multe scenarii și etape de dezvoltare în faza de concept.

Experiența autentică a brandului

Samsung Experience Store din cartierul Chelsea, NY, este magazinul în care practic nu vinde nici un produs. Spațiul comercial clasic a fost înlocuit cu un loc destinat expunerii produselor, interacțiunii cu tehnologia, dedicat evenimentelor de lansare și întâlnirilor clienților cu brandul în toate declinările acestuia. Este un loc de joacă cu tehnologia, menit să aducă „manifestarea fizică” a mărcii companiei la un nivel extravagant, cu un spațiu generos. Așadar, o invitație la a testa produsele bradului într-un spațiu glamour ca și promisiunea experienței oferite de produsele unuia dintre cei mai mari producători din lume.

Comerțul cu amănuntul care să ofere experiențe deosebite la cumpărături este departe de a fi nou, dar este mai important ca niciodată.

Designul devine tot mai flexibil

Elementele grafice puternice sunt piese cheie ale designului de retail și au fost întotdeauna esențiale pentru succes. Dar acum e nevoie de mai mult. Clienții caută experiențe la cumpărături, așa că, orice retailer care vrea să atragă clienții din offline să intre în spațiul fizic, trebuie să le ofere ceva ce nu găsesc în altă parte. Și aici intervine un arhitect care va oferi acea idee de design flexibil al magazinului. Aceasta le va permite retailerilor să-și actualizeze în mod constant ofertele și să testeze continuu noi modalități de a atrage clienții.

Oferind elemente senzoriale la experiența cumpărăturilor, retailerul crează întâlniri memorabile și unice cu brandul.

Experiențele personalizate permit generarea interesului și a conștientizării brandului prin mijloace tot mai persuasive.

E nevoie de adaptabilitate crescută

Cei mai de succes retaileri au fost cei care au canale de comerț electronic puternice și cei capabili să se adapteze rapid la o nouă realitate în care prezența fizică a cumpărătorilor este o variabilă care fluctuează de la inexistent la flux normal.

Magazinele pop-up și mai ales soluțiile personalizate de design modular devin tot mai comune pe măsură ce comercianții caută modalități de a intra în legătură cu clienții “în persoană”. Așadar, magazinele fizice cu arhitectură flexibilă le oferă retailerilor posibilitatea de a-și modula operațiunile în funcție de nevoile și circumstanțele în schimbare.

Spațiul fizic se completează cu cel digital

Designul flexibil al spațiului oferă, de asemenea, avantaje considerabile retailerilor. Folosind soluții de design modulare, ușor adaptabile la nevoi și la spațiul existent, retailerii se pot adapta mai ușor condițiilor volatile de pe piață.

Studio Ae a avut șansa să participe la mai multe proiecte orientate către îmbinarea dintre digital și spațiul fizic. La începutul anului 2021, s-a lansat conceptul Cora Urban la care am realizat designul interior și care reușește să aducă într-un spațiu relativ mic, de numai 100 mp, peste 40.000 de produse. Magazinul de proximitate este ca un satelit al hypermarketului. La finalul lui 2021, s-a lansat noul concept Freshful by Emag și am avut oportunitatea să lucrăm la declinarea și semnalizarea noului brand care este complet digital, nu are magazine fizice. Se bazează pe livrarea direct acasă a tututor produselor din depozit prin intermediul aplicației.

Ceea ce oferă digitalizarea este timp, ceea ce oferă ahitectura și designul în acest caz este întâlnirea memorabilă cu brandul.

Concluzie

Fiecare retailer s-a adaptat și caută noi soluții prin care să vină în ajutorul clienților. Nevoile și regulile se schimbă des. Conceptul “orașului de 15 minute” devine tot mai dezirabil în ideea că viața cu toate valențele ei se desfășoară în proximitatea locuinței. Poate că dorințele și nevoile noastre nu sunt foarte diferite ca esență de cele ale unui oraș medieval în care spiritul comunității se definea prin proximitate, cu prăvălia de la parter și locuința la etaj, prin cunoașterea și ajutorul acordat vecinilor în vremuri tulburi, de pandemie.