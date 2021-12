Valer Hancaș, Directorul de Comunicare & Corporate Affairs pentru Kaufland România, ne-a povestit despre planurile de viitor ale celui mai mare retailer din România, dar și despre proiectele pe care le-au realizat în ultima perioadă. Anul acesta Kaufland a înregistrat cel mai mare buget de investiții de când este prezentă pe piața din România: 375 milioane euro.

CAPITAL: Care este bugetul de investiții pentru 2021? Dar pentru anul 2022?

Valer Hancaș: Retailul nu stă pe loc niciodată. Suntem cu piciorul pe accelerație permenent și ne aflăm în plin proces de expansiune. Drept dovadă, 2021 este anul în care gestionăm unul din cele mai mari bugete de investiții din cei 16 ani pe care îi are Kaufland în România, peste 375 milioane de euro. Bugetul se îndreaptă către achiziţia de terenuri, modernizarea magazinelor existente, dar şi către deschiderea unor unităţi noi şi dezvoltarea logisticii. Obiectivul nostru este să deschidem cel puțin 10 magazine noi până la finalul anului, urmând să menținem un ritm similar și în anii următori.

Într-o continuă expansiune

Regiunile în focus pentru acest an sunt Muntenia și Transilvania. Și dacă în trecut ne orientam cu precădere spre spații proprii, odată cu evoluția pieței și dinamica obiceiurilor de consum, ne-am adaptat formatele de magazin inclusiv pe spații închiriate. Am observat, de asemenea, loc suficient de creștere în zonele urbane mici. Mă refer aici la orașe precum Orăștie sau Comănești, cu o medie de 20.000 de locuitori.

La nivel de rețea, în prezent Kaufland numără 145 de magazine în toată țara. Pentru anul financiar 2021 am deschis deja 4 magazine, în Târnăveni, Voluntari, Timișoara și cel mai recent în Constanța – magazinul cu numărul patru din oraș, inaugurat în septembrie.

În ceea ce privește anul 2022, cum spuneam, obiectivul pe termen lung este să menținem ritmul de creștere, cu o medie de 10 noi deschideri de magazine.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante investiții pe care compania dvs. le-a realizat în acest an?

Valer Hancaș: Anul 2021 și următorii anii pentru retail vor însemna, pe lângă investiții legate de expansiune și consum, o adaptare rapidă și continuarea asumării unui rol mai mare la nivel de societate, comunitate, mediu. Pentru noi este foarte important să dovedim în timp faptul că suntem un pilon important al comunității. Investim foarte multe resurse, energie, creativitate în sustenabilitate. Este un ingredient cheie al modelului de business Kaufland, în care credem și care ne diferențiază.

Este calea cea mai bună către o economie circulară, cea mai eficientă pe termen lung. Avem grijă de resurse, implementăm cele mai eficiente și inovative surse de energie regenerabilă. Am anunțat în iunie o investiție de 1,5 milioane euro pentru dotarea primelor trei magazine și a unuia dintre cele două centre logistice cu peste 3700 de panouri fotovoltaice, ce vor genera energie verde și vor contribui la reducerea impactului asupra mediului, eliminând anual peste 1000 de tone de emisii de dioxid de carbon. Ne-am propus să dezvoltăm minim 9 instalații de panouri fotovoltaice în alte spații ce aparțin Kaufland România, anual, până în 2025.

Un viitor sustenabil

Un alt pas important pe care l-am făcut anul acesta a fost să devenim primul retailer cu o infrastructură de automate de reciclare la nivel național. Pentru că românii reciclează. Au nevoie doar de un partener care să le pună la dispoziție o infrastructură comodă, eficientă, la îndemână și care să valorifice realmente deșeurile. Am plecat de la cifre concrete. Din ianuarie și până în prezent, peste 1 milion de clienți au folosit automatele puse la dispoziție de Kaufland România, reciclând peste 5.700.000 de ambalaje.

Pentru a susține comportamentul responsabil față de mediu, am creat prima rețea națională de automate de colectare selectivă a ambalajelor, care este de acum disponibilă în toate orașele din țară în care suntem prezenți. Iar clienții care folosesc automatele și reciclează sunt recompensați pe loc cu discount-uri la cumpărături. Noi am început dotarea magazinelor din țară cu automate de colectare selectivă încă din anul 2018, cu 3 magazine. Am ajuns astăzi la o rețea de 145 de automate. Proiectul acesta este parte din inițiativa REset Plastic, strategia integrată dezvoltată la nivel internațional a grupului Schwarz privind plasticul. Abordarea holistică cuprinde de la evitare, design, reciclare și înlăturare până la inovare și informare. Astfel va fi redusă utilizarea plasticului, iar circuitele vor fi închise.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-ați înfruntat în acest an?

Valer Hancaș: Nu le-aș numi provocări, cât lecții de adaptabilitate. Pandemia ne-a arătat tuturor că ne putem adapta cu succes în orice situație și că putem onora nevoile clienților noștri indiferent de context. Și ne-a mai confirmat odată faptul că echipa Kaufland este mai sudată ca niciodată. Cum ne place să spunem, și nu doar să o spunem, chiar credem că la Kaufland implicarea face diferența. Iar asta ne-a motivat să fim mai creativi și mai determinați cu ce ne-am propus.

Lăsând la o parte noile trenduri de consum care s-au creionat în context pandemic la nivel de piață – drumuri mai rare în magazine, coș mai mare și transferul către achiziții online – am asistat tot mai pregnant la nevoia consumatorului de a interacționa cu companii transparente și implicate. Acesta înclină către entități care promovează aceleași valori cu care se identifică. Iar aici, Kaufland România reușește să fie mult mai mult decât magazinul de la care își fac cumpărăturile. Suntem un vecin, un prieten, un partener. Avem forța și resursele de a educa, de a fi un partener solid pentru o lume mai curată și mai sănătoasă.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante realizări ale ultimului an?

Valer Hancaș: Cea mai importantă realizare ar fi că am reușit să ducem mai departe tot ce ne-am propus, atât pe linie de business, de echipă, de proiecte de CSR și sustenabilitate. Oamenii sunt cea mai importantă resursă a unei companii și am avut grijă ca în ciuda contextului dificil din ultimii doi ani, să se simtă în siguranță și să știe că se pot baza pe noi. Avem deja o echipă formată din peste 15.000 de oameni, însă ușile Kaufland sunt deschise pentru oricine este dispus să învețe, să se dedice în mod responsabil și să se dezvolte, atât profesional, cât și personal.

La nivel de business am performat conform obiectivelor setate și am facut-o responsabil și sustenabil. Am continuat să inovăm pentru a preîntâmpina nevoile clienților, am fost un partener stabil și de încredere pentru producătorii locali, am dus mai departe toate proiectele sociale, de mediu, cultură, educație pe care le susținem și am făcut pași importanți în strategia noastră de sustenabilitate care ne diferențiază.

Numai anul trecut, am derulat proiecte de CSR, alături de ONG-uri, cu o valoare totală de 8 milioane de euro care au venit în sprijinul a peste 2,8 milioane de beneficiari. Anul acesta am lansat prima cantină sociala dedicată sprijinirii persoanelor defavorizate, prin intermediul căreia oferim mese comunitare persoanelor fără adăpost și familiilor cu venituri mici. Zilnic, de luni până vineri, sunt pregătite aproximativ 700 de porții de mâncare caldă de către personalul specializat.

De asemenea, am deschis Sol și Suflet, prima fermă regenerativă din România și centru educațional pentru fermierii la început de drum. Dezvoltarea fermei sustenabile a fost posibilă în urma unei investiții de peste 150.000 de euro a companiei Kaufland România. Și să nu uităm de rețea națională de automate de colectare selectivă a ambalajelor, care este disponibilă în toate orașele din țară în care suntem prezenți.

CAPITAL: Dacă ar fi să vă caracterizați compania într-o singură frază, care ar fi aceea?

Valer Hancaș: Cea mai bună caracterizare este cea asumată, publică, care ne poziționează ca brand, valori și model de business: La Kaufland, implicarea face diferența. Cu fiecare acțiune a noastră putem face lumea un loc mai bun de locuit.