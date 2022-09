Schimbările climatice afectează nu doar populația ci și marii producători. Un nou studiu făcut public arată modul în care marile companii sunt afectate de aceste schimbări.

Astfel, potrivit sursei citate, în cazul în carenele mai importante firma agricole și alimentare nu se vor adapta la noile politici guvernamentale și la comportamentul consumatorilor legat de schimbările climatice, până anul 2030, acestea vor pierde până la un sfert din valoarea lor.

În studiu au fost analizate modalitățile în care 40 de mari companii, printre care se numără și producătorii agricoli, dar și comercianții cu amănuntul de produse alimentare, ar urma să se descurce în continuare.

Mai exact, studiul prezintă o serie de scenarii considerate esențiale pentru reducerea emisiilor. Printre acestea se numără impunerea de către guverne a unor prețuri la emisiile de carbon, dar și reducerea consumului de carne de către consumatori.

Reuters a consultat acest studiu, iar în urma cifrelor prezentat, dacă aceste tactici nu vor fi adoptate în curând, sunt șanse mari ca valoarea companiilor să scadă în medie cu aproximativ 7% până în 2030. Acest procent reprezintă echivalentul a aproximativ 150 de miliarde de dolari, arată sursa citată.

Totodată, documentul consultat de Reuters mai arată și că domenii de activitate precum carnea pe bază de plante și refacerea pădurilor oferă acelorași companii noi și mari oportunități, se arată în raport.

Menționăm faptul că acest raport este publicat de Race to Zero, o campanie susținută de ONU pentru combaterea schimbărilor climatice. Pentru realizarea unui studiu complet, cercetătorii au folosit date de la Vivid Economics, parte a firmei de consultanță McKinsey & Co. Toate datele prezente în raport urmează să fie prezentate la Săptămâna climei de la New York, arată sursa citată.

Alimentele care riscă să dispară din cauza schimbărilor climatice

Un alt studiu realizat recent arată că schimbările climatice ar putea duce și la dispariția mai multor fructe, legume și nu numai. Spre exemplu, strugurii sunt foarte sensibili la schimbările de temperatură, alimentarea cu apă și expunerea la soare.

În aceeași categorie se încadrează și alte alimente extrem de populare care riscă să fie pe cale de dispariție în cazul în care schimbările climatice vor lua amploare. Printre acestea se numără ciocolata, cafeaua, avocado, fructele de pădure, prunele, cireșele, piersicile și caisele.

Totodată, pe lista alimentelor amenințate de schimbările climatice se mai află și bananele, porumbul, năutul, alunele și cerealele, arată tastingtable.com.