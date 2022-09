Toamna, zilele încep să fie mai scurte, iar temperaturile sunt și ele mult mai fluctuante și pot scădea de la o zi la alta. Acesta este și motivul pentru care în perioada toamnei apar și răcelile, dar și gripa.

Pentru a ne proteja în fața răcelilor, imunitatea noastră trebuie să fie una ridicată, iar acest lucru îl putem obține prin consumul de alimente naturale și sănătoase. Fructele, dar și legumele joacă un rol esențial în acest sens.

Totodată, există și o listă de vitamine și de minerale esențiale pentru un sistem imunitar sănătos în perioada toamnei. Una dintre cele mai importante vitamine este vitamina C.

Aceasta acționează ca un antioxidant și protejează organismul de o mulțime de boli. Totodată, spre deosebire de alte vitamine, aceasta poate reduce din intensitatea răcelii, în cazul în care aceasta s-a instalat.

Alimentele bogate în vitamina C și vitamina D

În ceea ce privește alimentele bogate în vitamina C, acestea sunt legumele verzi, varza, dar și cartofii. Totodată, strugurii, merele, portocalele, kiwi, căpșunile sau merișoare sunt și ele fructe bogate în vitamina C. Există însă și opțiunea de a lua vitamina C ca supliment, fie sub formă de fiole, fie sub formă de capsule.

O altă vitamină importantă în perioada toamnei este vitamina D. În general, aceasta vine de la lumina directă a soarelui, însă pentru că toamna și iarna acesta nu ne bucurăm prea mult de această lumină, este nevoie de o alimentație care are la bază vitamina D. Cele mai accesibile și populare alimente sunt lactatele, ouăle, dar și peștele gras.

Și vitamina A este esențială toamna. Aceasta are rolul de a ajuta la repararea țesuturilor. Totodată, această vitamină ajută și la întărirea sistemului imunitar și la menținerea unei vederi agere.

Spre deosebire de alte vitamine, vitamina A poate fi găsită în mai multe aliment precum roșii, legume verzi, caise, albușuri de ou, lapte, ficat sau pește gras.

Alimentele bogate în Fier și Magneziu

Fierul este și el important toamna. Acesta este esențial în formarea celulelor roșii din sânge, cele care sunt responsabile de transportul oxigenului în corp. Un nivel bun de fier este așadar necesar pentru a avea o energie optimă, pe când un nivel scăzut se traduce în anemie.

Fierul poate fi absorbit din carne de vită, fasole, struguri, fructe uscate, linte, dar și sfeclă.

Magneziul este și el important în perioada toamnei. Pentru că schimbarea de temperatură poate fi obositoare pentru organism, dar și pentru creier, magneziul are rolul de a oferi organismului suportul necesar pentru a rămâne optimist.

Mai exact, acest mineral esențial fiind implicat în mai bine de 300 de reacții metabolice în corpul uman. Magneziul poate fi găsit în banane, prune, avocado, legume cu frunze verzi, dar și în nuci sau semințe.