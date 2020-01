Codul fiscal din România are bube şi este nevoie de un Cod fiscal simplu, uşor de interpretat, a declarat, marţi seara, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu.

Se cere intervenția FMI

El a precizat că experţi de la Fondul Monetar Internaţional vor face o analiză pentru a vedea dacă actualul Cod fiscal este o frână sau un impuls în dezvoltare.

„Codul fiscal din România are bube. Pentru Codul Fiscal vom avea asistenţă de la Fondul Monetar. Am cerut să ne facă o analiză să vedem în contextul acestei economii dacă Codul fiscal este o frâna în dezvoltare sau e un impuls. Ei au experţi pe aşa ceva şi sunt experţi independenţi”, a spus Cîţu la Realitatea Plus.

Întrebat dacă în opinia sa Codul fiscal este o piedică, ministrul Finanţelor a răspuns că el aşa simte şi a adăugat că acest lucru îl pot spune şi contabilii.

„Eu aşa simt, am nevoie de o confirmare. Şi nu trebuie să spun doar eu asta. Întrebaţi orice contabil din România, orice firmă de contabilitate cât stau şi se ceartă cu ANAF (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală n.r) pe interpretări şi apoi ajung în instanţă. Ne trebuie un Cod fiscal simplu, uşor de implementat, să nu mai existe dispute şi care să nu penalizeze din start contribuabilul”, a explicat şeful de la Finanţe.

Te-ar putea interesa și: