Preşedintele Camerei Deputaţilor, social-democratul Marcel Ciolacu, a declarat marţi că în opinia sa este nevoie de o remaniere a Guvernului, precizând că o să ridice această problemă în şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD, relatează AGERPRES.

Întrebat dacă este nevoie de remaniere guvernamentală, Ciolacu a spus: „Vreţi o părere a mea, personală? Că, totuşi, remanierea o să o facă doamna prim-ministru. Eu consider că da. Chiar mai mult, eu consider că e nevoie de o responsabilitate şi nu mă puneţi să dau nume”.

El a adăugat că se poate lua în calcul o restructurare a Guvernului, dar „nu săptămâna viitoare”.

„Cred că este totuşi o decizie care se ia în forul partidului. Eu am spus o părere personală şi acum o să şi o ridic în Comitetul Executiv. Cred că este atributul doamnei prim-ministru. Este cazul să livrăm populaţiei… Mie mi-au dat la Buzău, mi-au dat un cartonaş galben buzoienii, am luat act de acest cartonaş galben. Cartonaş roşu… ne scotea de tot din politică. Sunt conştient şi, repet, recunosc că am greşit şi când l-am îndepărtat pe Sorin Grindeanu, şi când m-au îndepărtat pe mine şi pe Mihai Tudose. Ar fi fost o greşeală să repetăm acest ciclu.(…) Este cazul să ne schimbăm şi să ţinem cont de cartonaşul galben primit”, a adăugat Ciolacu.

El a reiterat că nu va candida la Congresul PSD pentru nicio funcţie în partid.

