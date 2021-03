Utilizarea semnăturii electronice în relaţiile de muncă a mai făcut un pas pentru a deveni o realitate şi în România.

Proiectul a fost înregistrat la Parlament, anunţă fostul ministru al Muncii

Deputatul PNL Violeta Alexandru, fost ministru al Muncii, a anunţat joi, 25 martie, că proiectul de lege privind posibilitatea utilizării semnăturii electronice în relaţiile de muncă a fost înregistrat la Parlament.

Proiectul iniţiat de deputaţii liberali Violeta Alexandru, Ioan Cupşa, Alexandru Kocsis, Sabin Sărmaş, Antonel Tănase prevede următoarele: „Părţile pot utiliza la încheierea contractului de muncă, a actului adiţional la contract şi a altor documente emise în executarea contractului individual de muncă, după caz, semnătura electronică. Angajatorul poate suporta cheltuielile pentru achiziţionarea serviciilor de emitere a semnăturii electronice utilizată de către angajaţi pentru semnarea înscrisurilor/documentelor din domeniul relaţiilor de muncă/securităţii şi sănătăţii în muncă. Cheltuielile pentru achiziţionarea serviciilor de emitere a semnăturii electronice sunt deductibile fiscal.”

Ce alte prevederi conţine proiectul legislativ?

Acest tip de documente din relaţiile de muncă, ce au fost încheiate prin utilizarea semnăturii electronice, se trimit în format electronic la Registrul General de evidenţă a salariaţilor, putând fi accesate de către organele de control şi se arhivează de către angajator.

Organele de control competente au obligaţia de a accepta, pentru verificare şi control, documentele încheiate în format electronic, cu semnătură electronică.

Proiectul de lege mai prevede, între altele, că în raporturile angajatorului cu instituţiile publice, la întocmirea documentelor din domeniul relaţiilor de muncă/securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorul poate utiliza semnătura electronică.

Ce spunea Violeta Alexandru, săptămâna trecută, în legătură cu acest subiect?

„Din toamna anului trecut, de când am deschis prima dată discuția în echipa mea despre semnătura electronică în relațiile de muncă, parcă totul concura ca să nu cumva să se întâmple ceva concret. Am plecat din Minister cu acest lucru nerezolvat, după săptămâni de eforturi. În ziua în care am închis în urma mea ușa cabinetului, gândul meu era la ceea ce nu am mai apucat să fac.

Nu am avut niciun mesaj despre mărețe realizări pentru că eu știu cel mai bine ce am putut și ce nu am mai reușit să fac. Semnătura electronică în relațiile de muncă este la capitolul – lucruri pe care nu am reușit să le finalizez. Un lucru trebuie să știți despre mine – nu renunț.

Cred că nu e lună fără conferințe pe digitalizare, dar când ajungi la un text, la o reglementare concretă, începe… nu se poate. Pe la finalul anului apăruseră și niște articole la comandă împotriva mea. Câtă rezistență am putut vedea în jurul acestui proiect…”

Sursa foto: Dreamstime