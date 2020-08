Cum arată piața de vânzări online de vehicule comerciale și utilaje grele pentru transport, agricultură și construcții in 2020. Care sunt noutățile?

Ca platformă online pentru vehicule comerciale rulate, monitorizăm în permanență piața digitală, în timp ce urmărim audiența noastră specifică.

Am văzut mediul online evoluând de la un instrument util în activitățile de zi cu zi la unul necesar, din cauza contextului global actual. Pandemia de coronavirus a adus o schimbare majoră în toate sectoarele și a pus mai multă presiune asupra companiilor pentru adoptarea tehnologiilor digitale. Cu toate acestea, am văzut mai multe companii din acest sector tradițional offline deschise în a muta o parte din activitate online și în a implementa alternative digitale pentru cumpărători și vânzători.

În ceea ce privește Tradus, chiar și înainte de izbucnirea coronavirusului începusem procesul de raliere la tendințele globale, cum ar fi inteligența artificială, pentru a face experiența de pe platformă mai eficientă atât pentru cumpărători, cât și pentru vânzători.

Mai mult, în 2019, am observat o creștere constantă în toate sectoarele, cu mai mulți cumpărători și vânzători care s-au reunit pe tradus.com. Doar în 2019, site-ul nostru a înregistrat în total 7,3 milioane de vizite, aproape jumătate dintre acestea fiind vizite unice. În iulie 2020, am avut deja 7,5 milioane de vizite în total pe platformă și ne așteptăm ca, până la sfârșitul anului 2020, numărul de vizite să se dubleze față de anul precedent. În prezent, există peste 2.500 de vânzători înregistrați cu peste 150.000 de oferte, care vând către zeci de mii de cumpărători ce ne vizitează lunar.

Chiar dacă la începutul anului am înregistrat o scădere a interesului pentru utilaje grele, în aprilie activitatea a început să fie reluată, iar interesul a crescut cu 24%. În lunile mai și iunie, activitatea era deja stabilizată și acum vedem un flux normal pe platformă. Ne așteptăm ca a doua jumătate a anului să fie o perioadă aglomerată pentru toate industriile: transport, construcții și agricultură.

În fiecare zi misiunea noastră este să fim alternativa eficientă pentru tranzacționarea cu vehicule comerciale rulate. De când am lansat platforma pe piață, am investit în instrumente pentru a face tranzacțiile online cu vehicule comerciale mai simple și mai sigure atât pentru cumpărători cât și pentru vânzători. În 2020, pe tradus.com, un cumpărător va vizualiza doar anunțuri de la vânzători certificați și poate găsi cea mai bună ofertă în bugetul și specificațiile sale. Pe de altă parte, vânzătorii își pot urmări anunțurile și pot fi siguri că vor vinde numai cumpărătorilor pre-aprobați. Cu ajutorul instrumentelor digitale și a inteligenței artificiale, piața online a vehiculelor comerciale și echipamentelor grele este acum mai sigură și mai transparentă atât pentru cumpărători, cât și pentru vânzători.

Ce s-a cerut cel mai mult pe piața de profil românească?

România este una dintre cele mai importante piețe de pe platforma noastră, cu 100.000 de vizitatori în iulie 2020. Țara voastră este preponderent o piață de cumpărători, ceea ce înseamnă că românii vin pe Tradus pentru a căuta echipamentul rulat potrivit pentru activitatea lor, indiferent că vorbim despre transport, construcții sau agricultură.

În România, vedem o cerere ridicată atât pentru sectorul transporturilor, cât și pentru agricultură. Cele mai solicitate pe platformă sunt vehiculele comerciale ușoare, cum ar fi autoutilitarele și alte vehicule sub 3 tone, dar și tractoarele. Când vine vorba de mărci, românii au încredere în produsele germane, precum Mercedes-Benz și MAN, dar și în produse din Italia, precum Iveco. Pentru sectorul agricol, am văzut cerere pentru John Deere, în special pentru modelele 6230, 6430 și 5090. Alte mărci importante pentru România par să fie Fendt și New Holland.

În construcții, românii caută în mare parte excavatoare și încărcătoare și preferă să cumpere echipamente JCB, Caterpillar și Komatsu.

Cu ce iese în evidență Tradus față de alte platforme similare? Ce aduceți nou?

Suntem o companie bazată pe date și tehnologie, căutând mereu soluții inteligente pentru a îmbunătăți experiența de tranzacționare pe platformă pentru cumpărătorii și vânzătorii noștri.

De exemplu, Tradus a fost prima platformă online pentru vehicule comerciale rulate care a introdus un instrument de evaluare a prețurilor, pentru a ajuta cumpărătorii să vadă cum o ofertă se compară cu produse similare pe platformă. În același timp, vânzătorii se pot folosi de acest instrument pentru a-și face strategia prețurilor mai exactă, crescând astfel rata de conversie. Instrumentul pentru valoarea de piață Tradus calculează prețul aproximativ al pieței pentru vehiculele comerciale listate, utilizând o bază extinsă de date, inclusiv țara de origine, kilometrajul sau anul de construcție. Astfel, cumpărătorii pot vedea cum este evaluată o ofertă pe platformă: excelentă, bună, corectă, costisitoare.

Vânzătorii de pe platformă se bucură de Tradus PRO, instrumentul business care îi ajută să gestioneze și să urmărească listările într-un mod inteligent și eficient.

Comunicarea dintre cumpărător și vânzător este extrem de importantă în procesul tradițional de tranzacționare, dar am reușit să o mutăm online prin diferite instrumente, cum ar fi un traducător integrat, posibilitatea comunicării directe prin WhatsApp și profiluri optimizate cumpărător-vânzător.

Ce facilități de promovare au cei care vor să vândă? Ce facilități de protecție oferiți clienților care cumpără?

Monitorizăm regulat activitatea de pe platformă pentru a vedea care sunt nevoile cumpărătorilor și vânzătorilor noștri. Suntem o platformă online, așa că misiunea noastră este de a îmbunătăți experiența și procesului de tranzacționare dintre cumpărători și vânzători.

Cu toate acestea, vrem să fim acolo pentru clienții noștri atât în ​​perioadele de prosperitate, cât și în perioadele de criză. De exemplu, în această perioadă incertă, am implementat o măsură pentru vânzători, pentru a-i ajuta să își susțină activitatea pe platformă în continuare. Fiecare vânzător a beneficiat de două luni gratuite pe platformă pentru o lună plătită. A fost modul nostru de a îi răsplăti și de a le mulțumi că fac parte din povestea noastră.

Pentru cumpărători, tranzacționarea pe platformă este sigură și eficientă. Toți vânzătorii care își promovează produsele pe platformă trebuie să fie mai întâi verificați manual și aprobați de echipa noastră. În aplicația noastră, cumpărătorii pot accesa harta interactivă care arată unde se află vehiculul – astfel, locația vânzătorului este ușor de identificat. Lucrăm constant pentru îmbunătățirea bazei de date a vânzătorilor și monitorizăm în mod regulat activitatea de pe platformă, astfel încât să putem lua măsuri imediate dacă observăm o activitate suspectă.

Ce planuri are Tradus pentru următoarea perioadă?

Misiunea noastră este să dezvoltăm în continuare Tradus pentru a-l face un loc mai bun pentru cumpărători și vânzători și să le oferim cea mai bună alternativă online la tranzacționarea tradițională. Nucleul nostru este tehnologia și încercăm să o utilizăm cât de mult putem pentru a simplifica procesul de navigare și listare pentru client. Momentan, suntem interesați în special de instrumentele bazate pe inteligență artificială și testăm diferite soluții în această direcție, cum ar fi un instrument îmbunătățit de recomandări, pentru a potrivi mai bine cumpărătorii cu vânzătorii și instrumente inteligente care fac publicarea unei oferte mai ușoară și mai exactă pentru vânzători.

Cum vedeți evoluția pieței online de profil în următorii ani?

2020 este o etapă importantă în evoluția mediului online. Odată cu schimbările pe care le-am experimentat în acest an (închiderea activității, mai multă presiune asupra instrumentelor online, mai multe persoane care au avut nevoie să utilizeze canale online), ne putem aștepta doar ca piața online să devină mai eficientă și mai complexă.

În ceea ce privește sectorul vehiculelor comerciale, vedem deja tendința digitalizării și în această industrie. Oamenii au fost dependenți de canalele online în ultimele luni și, în cele din urmă, le vor prefera. Asta înseamnă că mai multe activități vor fi mutate online, de la oferte digitale exclusive pentru companii care doresc să cumpere echipamente, la utilizarea instrumentelor digitale pentru a face tranzacționarea mai simplă și mai inteligentă, cum ar fi livrarea rapidă a echipamentelor grele la ușa cumpărătorului și multe altele. În timp ce tranzacțiile online cu vehicule comerciale sunt diferite de piața generală de e-commerce, există anumite tendințe care pot fi adaptate și în sectorul nostru pentru a crea o experiență de tranzacționare completă pentru clienți. În viitor, vom vedea instrumente bazate pe inteligență artificială care vor folosi datele într-un mod eficient: rezultatul este o experiență completă, sigură pentru utilizatori.