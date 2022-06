Daniel Apostol, directorul de comunicare al ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară) a decis recent să interzică administratorilor de pensii private să investească banii din pilonul 2 în fonduri de private equity, în active cu grad de ridicat de risc. Mai mult, impune administratorilor să facă publică structura investiţiilor, cu frecvenţă lunară. Decizia vine după ce joi au avut loc zeci de percheziţii în Bucureşti şi în 12 judeţe, într-un dosar de delapidare, în care doi angajaţi ai unei bănci sunt suspectaţi că şi-ar fi însuşit şi folosit în interes personal peste 23 de milioane de lei din conturile unui fond privat de pensii, cu sprijinul unor apropiaţi şi a 7 firme.

În total, 15 persoane fizice şi mai multe firme sunt acuzate de delapidare, complicitate la delapidare, fals intelectual, uz de fals şi fals în declaraţii, în acest caz. 80 de persoane urmează să fie duse la audieri.

Decizie importantă a ASF pentru 8 milioane de români privind pensiile private

ASF a decis să interzică administratorilor de pensii private să investească banii din pilonul 2 în fonduri de private equity, adică în active cu grad de risc foarte ridicat, tocmai pentru că doreşte protejarea contribuţiilor a circa 8 milioane de cetăţeni într-o perioadă de incertitudine, a transmis Daniel Apostol, director de comunicare al ASF.

“Nu e niciun motiv de îngrijorare. Activele fondurilor nu au fost afectate de această ilegalitate comisă de administratorul acestei firme. ASF a intervenit prompt cu sancționarea drastică a conducătorilor acestui administrator de pensii private. Am și sesizat la momentul respectiv organele în drept ale statului. Am sanctionat fapte care au afectat banii proprii ai administratorului de fonduri. Nu au afectat fondul de pensii în sine, ci banii proveniți din comisioanele percepute de aceste firme pe contribuțiile cetățenilor la pilonul II și pe administrarea activului net.

Am transmis un proiect de ordonanţă de urgenţă prin care eliminăm comisionul aplicat pe contribuţii tocmai pentru a face un sistem mai echitabil, care nu acordă privilegii nemeritate. De asemenea, am decis să impunem administratorilor să facă publică structura investiţiilor, cu frecvenţă lunară, nu trimestrială şi am decis să interzicem administratorilor de fonduri de pensii private să investească banii din pilonul 2 în fonduri private equity, adică active cu grad de risc foarte ridicat, tocmai pentru că dorim protejarea contribuţiilor a circa 8 milioane de cetăţeni într-o perioadă de incertitudine.

Suntem extrem de atenţi cu privire la structura investiţiilor pe care le fac administratorii de pensii private cu banii care provin din contribuţiile pentru pilonul 2 . Vrem să prevenim orice situaţie nefericită, de aceea interzicem alocarea banilor în astfel de active cu grad de risc foarte ridicat”, a explicat Daniel Apostol, referitor la ancheta privind frauda de la BRD Fond de pensii.

ASF vrea să ia măsuri pentru a se asigura că banii celor aproape 8 milioane de români care cotizează la pensiile private nu sunt în pericol, Autoritatea vrând să elimine comisionul pe contribuții pentru administratorii fondurilor de pensii, să le impună afișarea salariilor conducerii şi publicarea structurii investițiilor, lunar.

BRD Pensii a anunțat joi că deţinerile românilor care au banii la Pilon 2 şi 3 nu sunt afectate de fraudă.

“Așa cum am comunicat pe 13 mai 2022, au fost descoperite unele nereguli privind o serie de înregistrări contabile legate de conturile de cheltuieli generale ale BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private (SAFPP). SAFPP a luat imediat toate măsurile necesare de remediere, inclusiv formularea unei plângeri penale și înlăturarea din funcție a Directorului General. Toate autoritățile competente, precum și acționarii și auditorii statutari, au fost sesizați în mod corespunzător.

Acționarii companiei au acoperit suma care face obiectul investigațiilor în curs, iar activitatea SAFPP se desfășoară în mod normal. Precizăm că deținerile participanților la fondurile de pensii Pilon 2 și 3, administrate de SAFPP, precum și activele acestora, care sunt păstrate la o bancă depozitară și sunt separate prin lege de fondurile proprii ale administratorului, nu au fost și nu sunt afectate în niciun fel de această situație. Menționăm, de asemenea, că SAFPP și BRD Groupe Societe Generale sunt două entități juridice diferite și niciun angajat al băncii BRD Groupe Societe Generale nu a fost implicat în această situație”, arată compania într-o informare.

Fraudă cu pensii private la BRD Pensii

Poliţiştii şi procurorii Capitalei au făcut joi 48 de mandate de percheziţie domiciliară, fiind puse în aplicare 80 de mandate de aducere şi 32 de ordonanţe de ridicare înscrisuri la adrese din Bucureşti şi judeţele Ilfov, Teleorman, Constanţa, Tulcea, Olt, Prahova, Dâmboviţa, Sibiu, Braşov, Vâlcea, Vrancea şi Gorj, într-un dosar penal de delapidare.

“La începutul lunii mai 2022, administratorii unui fond privat de pensii, asociat unei unităţi bancare, au sesizat lipsa unor documente justificative pentru operaţiuni de debitare a unor conturi de depozit, în cuantum de aproximativ 22 de milioane de lei”, informează Direcţia Generală a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB).

În urma probatoriului administrat a reieşit faptul că sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor de delapidare (726 acte materiale), complicitate la delapidare, fals intelectual, uz de fals şi fals în declaraţii, fapte care ar fi fost săvârșite de 15 persoane fizice, dintre care doi angajaţi ai unei unități bancare şi mai multe persoane juridice.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2019-2022, doi angajați ai băncii, cu sprijinul unor apropiaţi şi a şapte persoane juridice, şi-ar fi însuşit şi folosit în interes personal suma de 23,5 milioane de lei, din conturile fondului privat de pensii. Banii ar fi fost transferați atât direct în conturile suspecților și ale celorlalte persoane fizice, cât şi în etape către conturile unor persoane juridice, sub forma unor plăţi pentru achiziţii bunuri ori servicii fictive.