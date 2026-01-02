Funcția de CEO al grupului Europe Developpement International este ocupată, începând cu 1 ianuarie, de Cătălin Ivan. Din această poziție, el va coordona strategia și activitatea a trei posturi de radio cu audiență națională: Europa FM, Virgin Radio România și Vibe FM.

Numirea marchează o schimbare de generație la vârful managementului, într-un moment în care industria radio traversează transformări accelerate, determinate de concurența platformelor digitale și de schimbarea obiceiurilor de consum media.

Cătălin Ivan vine la conducerea grupului după aproape 11 ani petrecuți în cadrul Digi FM, unde, timp de zece ani, a coordonat activitatea postului în calitate de Radio Manager. În această perioadă, Digi FM și-a consolidat poziția pe piața radio, mizând pe conținut editorial, personalități puternice și o strategie adaptată publicului urban.

Experiența acumulată în cadrul grupului Digi este considerată un atu important pentru noul CEO, în special în contextul nevoii de adaptare la noile formate audio și la integrarea radioului clasic cu mediul digital.

În prima reacție publică după numire, Cătălin Ivan a subliniat importanța continuității, dar și necesitatea unei reîmprospătări editoriale și strategice.

„Sunt onorat să conduc Europa FM, Virgin Radio şi Vibe FM într-o nouă etapă. Ne sprijinim pe profesionalismul echipelor care au construit unele dintre cele mai de încredere branduri din media, cu strategii adaptate pieţei radio de astăzi şi mediului digital în creştere. Împreună vom proteja identitatea şi valorile care au definit aceste branduri şi vom aduce un refresh necesar prin conţinut relevant şi de calitate pentru ascultătorii de acum şi noii ascultători pe care suntem pregătiţi să îi atragem”, a declarat acesta pentru Pagina de Media.

Mesajul indică o direcție axată atât pe păstrarea ADN-ului fiecărui post de radio, cât și pe dezvoltarea de noi formate și produse media, capabile să atragă generațiile tinere.

Cătălin Ivan o înlocuiește pe Zuzana Haskova, care a condus grupul în ultimii patru ani. Decizia acesteia vine în contextul implicării în mai multe proiecte la nivel regional, însă retragerea nu înseamnă o ieșire completă din structura de conducere.

Zuzana Haskova va rămâne în companie în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al celor două firme care operează licențele radio din România.

„A fost o bucurie să conduc oameni atât de dedicaţi din echipele Europa FM, Virgin Radio România şi Vibe FM. Având în vedere numărul mare de proiecte în care sunt implicată, am decis să mă retrag din funcţia de CEO. Voi continua însă să coordonez strategia grupului din rolul de preşedinte al Consiliului de Administraţie. Succesorul meu are un background solid în industria radio şi sunt convinsă că va contribui la dezvoltarea şi consolidarea celor trei staţii”, a transmis aceasta.

Grupul Europe Developpement International, care operează cele trei stații de radio din România, este controlat de Czech Media Invest. Preluarea a avut loc în 2018, după ce Lagardere a decis să vândă operațiunile sale radio din mai multe țări, inclusiv din România.

De atunci, portofoliul radio a trecut printr-un proces de stabilizare și consolidare, Europa FM rămânând unul dintre cele mai puternice branduri de știri și informație, iar Virgin Radio și Vibe FM adresându-se segmentelor tinere și urbane de public.

Un moment-cheie pentru piața radio

Schimbarea de la vârful Europe Developpement International vine într-un moment sensibil pentru industria radio, aflată între presiunea platformelor de streaming, podcasturi și rețele sociale. Noua conducere va avea misiunea de a păstra relevanța radioului clasic, în timp ce accelerează tranziția către conținut digital și formate audio moderne.

Numirea lui Cătălin Ivan este văzută ca un semnal de continuitate, dar și de adaptare, într-o piață media tot mai competitivă.