Continuă tensiunile între autorităţile de la Bruxelles şi AstraZeneca, una dintre companiile farmaceutice care a dezvoltat un vaccin împotriva COVID-19.

Luni, 26 aprilie, Comisia Europeană, prin vocea comisarului european pentru Sănătate, Stella Kyriakides, a anunţat că a declanşat acţiuni legale împotriva companiei anglo-suedeze AstraZeneca.

Motivele invocate de autorităţile europene: încălcarea contractului privind furnizarea vaccinului împotriva noului coronavirus şi neprezentarea unui plan fiabil care să asigure respectarea unui calendar al livrărilor, scrie agenţia Reuters.

Stella Kyriakides a scris, pe pagina sa de Twitter: „Prioritatea noastră este să asigurăm că livrările de vaccinuri împotriva COVID-19 au loc în continuare, pentru a proteja sănătatea cetăţenilor europeni. Din acest motiv, Comisia Europeană a decis, împreună cu toate statele membre, să declanşeze acţiuni legale împotriva AstraZeneca. Fiecare doză de vaccin contează. Fiecare doză de vaccin salvează vieţi.”

Our priority is to ensure #COVID19 vaccine deliveries take place to protect the health of 🇪🇺.

This is why @EU_Commission has decided jointly with all Member States to bring legal proceedings against #AstraZeneca.

Every vaccine dose counts. Every vaccine dose saves lives.

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) April 26, 2021