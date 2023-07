Mai exact, viceprimarul comunei unde se desfășura evenimentul a vrut să-l ia la bătaie chiar pe soțul Georgianei Lobonț.

Rareș Ciciovan, soțul Georgianei Lobonț, a dezvăluit totul despre evenimentul nefericit și a spus de unde a pornit totul. Cornel Crișan, viceprimarul comunei, l-ar fi împins și lovit pe Rareș Ciciovan, dar și pe o altă femeie care lucrează tot în primăria din Ceanu Mare.

Soțul Georgianei Lobonț, implicat într-un mare scandal

A fost nevoie de intervenția jandarmilor care l-au imobilizat pe viceprimar și au calmat lucrurile. Potrivit lui Rareș Ciciovan, viceprimarul era în stare avansată de ebrietate.

„Georgiana era afară, la poze, a venit s-o cheme și s-a apucat să înjure. El înjura tot timpul pe hol și pe o femeie, din câte am înțeles era nevasta lui, a bruscat-o, a scuturat-o. Îi înjura pe toți și, până la urmă, am vrut și eu să vad cine e cretinul ăsta că numai circ făcea. Toți oamenii au văzut, dar le era frică să spună ceva. Așa se zicea, că era beat.

El a venit acolo, înjura și eu i-am zis să se calmeze, să nu mai urle, îmi era mai mare rușinea mie. A venit, a ridicat mâinile la mine, a făcut circ, jandarmii de afară au văzut și l-au și scos încătușat afară.

Am și semnat acolo, am făcut plângere, i-au dat contravenție. Un comportament de viceprimar care nici n-are rost de povestit. El a sărit calul foarte mult. Numai înjurături, brusca pe toată lumea… Doamna era nevastă-sa și normal că atunci când au venit jandarmii ea n-a mai recunoscut.

Eu am rămas șocat când am văzut că nu știam cine e de face așa tămbălău.”, a spus soțul Georgianei Lobonț.

Viceprimarul ar fi fost un interlop local

Potrivit celor spuse de localnici, pe vremuri, viceprimarul era cunoscut ca fiind un interlop local, care băga frica în oameni și de aceea nimeni nu îi spunea nimic, a mai povestit soțul Georgianei Lobonț.

„Primarul e mai în vârstă, dar el a fugit de acolo. Am terminat de cântat, cât am stat la poză… primarul a fugit că-l căuta să-l bată sau… habar n-am ce a zis. S-a comportat acolo foarte urât și eu m-am dus la el și i-am zis: «Vă rog frumos să vă calmați, nu mai înjurați». Că tot urla pe hol acolo că vine, că omoară, povești de le spunea grupului lui restrâns.

Și a venit la mine cu «Tu ce vrei, mă? Tu cine ești?». Și când au văzut jandarmii că a pus mâna pe mine, că a zis că eu am pus mâna pe el, l-au încătușat și l-au scos. A făcut circ, a sunat el la 112… Îți dai seama, ca un om beat.

Dar repet: toți oamenii au zis că e un om de doi lei și, vezi Doamne, era pe vremuri interlop local acolo, în sat, și lumea în fața lui nu zicea nimic. Și organizatorul ăla săracul… toate i s-au spart în cap.

Era un bădăran, urla pe hol și nu știa că eu îl aud. În fond și în esență, e un om care nu-și merită locul acolo.”, a declarat Rareș Ciciovan,