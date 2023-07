Emoție mare la aflarea veștii

Georgiana Lobonț a mărturisit că atât ea, cât și Rareș Ciciovan au fost extrem de emoționați de această veste, iar Rareș chiar a plâns mai bine de o oră. Artista consideră că acest copil este o binecuvântare trimisă de Dumnezeu.

„Copilul acesta este trimis de la Dumnezeu. Noi nu am programat nimic, nu știm exact când s-a întâmplat, pentru că nu am programat, tot timpul cam ne-am ferit. Ziceam că ne dorim și ne doream cu tot sufletul, numai că ne era groază pentru că aveam evenimente multe. Nu știam exact dacă ar fi momentul potrivit pentru o sarcină, care implică și lucruri un pic mai grele pentru o femeie. Dar Dumnezeu se pare că așa a vrut, să ne binecuvânteze cu încă un copil, o mare bucurie, suntem foarte fericiți”, a declarat artista pentru Playtech.

Georgiana Lobonț a relatat că în drumul spre Arad, după ce au aflat că este însărcinată, Rareș a plâns tot drumul.

„Pe drum, până ce am ajuns aici, la Arad, după ce am aflat că sunt însărcinată, Rareș a plâns tot drumul, deci am rămas atât de șocată și de impresionată de reacția lui, deci nu îmi vine nici acum să cred. Nu îi venea să creadă că sunt însărcinată. O oră și un pic tot a plâns”, a mai mărturisit artista.

Nu este superstițioasă și a dezvăluit de îndată sarcina

Ea mai menționează că, în comparație cu alte femei care pot fi superstițioase și nu dezvăluie de îndată că sunt însărcinate, ea a avut experiențe plăcute de fiecare dată.

„Acum am aflat. Știu că sunt și alte femei care sunt superstițioase și e normal, pentru că sunt unele care poate au trecut prin probleme și nu vor să zică când sunt însărcinate, dar pentru că eu am trecut prin momente foarte plăcute, de fiecare dată, la fiecare sarcină, am zis în nenumărate interviuri că atunci când voi face testul și voi afla că sunt însărcinată, eu pe loc o să dau vestea și m-am ținut de cuvânt.

A fost o bucurie prea mare. Nu îmi vine să cred. Au venit natural ambii copii, doar că pentru primul am ținut o lună ceva tratament mai ușor pentru că aveam probleme cu prolactina. Am luat pastile recomandate de ginecolog. Și Edi și Irinuca au venit natural, i-am născut natural”, a spus Georgiana Lobonț.