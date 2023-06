Puțini știu că în urmă cu 10 ani, Anamaria Prodan a pierdut o sarcină. Totul s-a întâmplat când impresara era programată la clinică pentru analizele periodice de rutină și pentru a afla sexul bebelușului.

“Îmi doresc atât de mult o fetiță, încât abia aștept ziua în care medicii îmi vor spune dacă îi voi dărui soțului meu o zânuță! Este visul vieții mele”, a spus ea chiar cu o zi înainte de tragedie.

Anamaria Prodan a fost nevoită să facă avort

La spital, medicii au constatat că sarcina se oprise din evoluție de trei săptămâni, așa că au programat-o pe Anamaria Prodan de urgență pentru avort.

„Doctorii i-au spus că fătul s-a oprit din evoluție în urmă cu trei săptămâni și nu se mai poate face nimic pentru el. Oricât de mult a avansat medicina, ar fi imposibil să se întâmple vreo minune, apoi, au programat-o imediat la un avort, pentru a nu avea și ea probleme grave, chiar fatale”, a declarat atunci o sursă pentru Wowbiz.ro.

Impresara a putut vorbi despre durerea ei abia câțiva ani mai târziu.

”Puteam sã mai am încã un copil, dar am pierdut sarcina spre luna a şasea. A fost pur şi simplu o întrerupere de sarcină, aşa, spontanã. Am considerat cã întotdeauna Dumnezeu ştie ce e mai bine pentru mine şi pentru familia mea. Si cred cã ceva acolo nu a funcţionat şi decât sã fi nãscut un copil care ar fi avut probleme, probabil cã este mai bine cã s-a întâmplat aşa”, a afirmat ea.

Anamaria Prodan a vorbit despre situația lui Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan a vorbit recent despre situația fostului ei soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf, care a fost dat afară de la Neftci Baku. Agenta FIFA s-a arătat surprinsă de rezultatele obținute de Reghecampf la Neftci Baku, însă a lăsat de înțeles că la ele ar fi putut contribui și presupusele probleme din viața personală a tehnicianului.

„Nu știu nimic de demiterea lui Reghecampf de la Neftci. Știu că mai are un an de contract. Reghe e un antrenor grozav. Eu cred în alegerile lui ca antrenor.

Nu știu ce buget a avut la Neftci sau cine s-a ocupat de transferuri acolo. E un antrenor grozav și am fost și eu curioasă de ce mandatul lui de la Neftci merge astfel.

Trece printr-o perioadă grea. Probabil că viața lui personală n-a revenit la normal”, a spus „Prodanca”, conform presei azere.