Nimic nu prevestea ce urma să afle

Într-o postare din urmă cu ceva vreme de pe blogul personal, Lavinia Petrea a povestit prin ce a trecut. Ea a mărturisit că a intrat în clinica respectivă cu soțul ei, plini de emoții, dar fericiți că vor auzi bătăile inimii copilului lor.

„Eram la prima ecografie de confirmare a celei de-a doua sarcini. Am intrat în clinică de mână cu soțul meu, emoționați și bucuroși că o să auzim bătăile inimii unei noi vieți.

La recepție ne-am întâlnit cu o colegă de-ale mele cu care am împărtășit bucuria. Nu am vrut să mint în legătură cu vizita mea la medic, plus că bucuria noastră era evidentă. Așa că atunci am primit și primele felicitări pentru sarcină”, a scris Lavinia Petrea.

Însă nu se aștepta la vestea cruntă pe care medicul urma să i-o dea despre mult așteptatul copil, iar când a aflat, prezentatoarea a mărturisit că i-a căzut cerul în cap.

„Sarcina s-a oprit din evoluție. Îmi pare rău, dar nu este activitate cardiacă”, sunt cuvintele pe care medicul i le-a spus prezentatoarei.

Vestea cruntă, primită de la medic

Lavinia își amintește foarte bine de amorțeala care o cuprinsese în acel moment și cum încerca să înțeleagă ce vrea să-i spună medicul, însă nu reușea să facă acest lucru.

„Încercam să îmi însușesc spusele doctoriței, dar nu reușeam. Eu aveam simptomele unei sarcini, simțeam cu toată ființa mea că voi avea un copil, însă ecografia ne arătase altceva. M-au dus la un test de sânge pentru măsurarea hormonului HCG, specific femeilor însărcinate. Era prezent în sânge, dar nu chiar în cantitatea ideală”, a mai spus ea.

Decisă să obțină o a doua opinie, Lavinia spune că a mers la o a doua ecografie la medicul care a asistat-o la prima naștere, însă și aici veștile au fost cutremurătoare.

„Am mers la o a doua ecografie la medicul care m-a asistat la prima naștere, și la care nu mersesem de prima dată pentru că nu găsisem loc în programări așa de repede pe cât doream. Am sunat-o. Era de gardă și am mers imediat să mă vadă. Și ea mi-a spus același lucru”, a mai povestit vedeta Pro TV.

Totul s-a terminat însă cu bine

Situația s-a repetat și la a treia ecografie și Lavinia Petrea spune că a „trecut prin toate stările posibile” și încerca să găsească explicații de ce i se întâmplă ei asta. Abia la a patra ecografie, i s-a luat o piatră de pe inimă și a primit vestea surprinzătoare și încurajatoare de la medic.

„Mă întind din nou pentru a patra ecografie în a zecea zi de la prima. Reacția doctoriței întârzia să apară. Se uita și se tot uita la ecograf, apoi ridică volumul și … se auzeau perfect bătăi de inimă!”, a mai spus ea, mărturisind ca la acea vreme era copleșită de bucurie și emoție.