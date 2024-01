Înregistrările video au capturat reacțiile deschise ale pensionarilor ruși care își exprimă nemulțumirile în legătură cu liderul Vladimir Putin. Condițiile de trai în Rusia, în special pentru pensionari și cei cu venituri reduse, au devenit tot mai dificile pe fondul stagnării invaziei din Ucraina și a alocării sporite a resurselor economice pentru susținerea efortului de război.

Cheltuielile militare vor absorbi o proporție semnificativă din bugetul Rusiei pentru anul 2024. Cheltuielile sociale, incluzând salariile, pensiile și beneficiile sociale, vor constitui doar o fracțiune din total. Această distribuție bugetară a generat presiuni semnificative asupra nivelului de trai al populației, cu consecințe directe asupra pensionarilor.

Pensionarii ruși, obișnuiți să reziste și să îndure dificultăți, încep să dea semne că au ajuns la limita toleranței. În interviuri luate pe stradă, unii dintre aceștia l-au criticat deschis pe Vladimir Putin, exprimându-și dezacordul față de situația actuală din țară.

O femeie în vârstă chiar l-a înjurat pe liderul de la Kremlin, arătându-și frustrarea cu privire la incapacitatea președintelui de a aduce îmbunătățiri.

Înregistrările video postate pe rețelele de socializare au prezentat reacții dure ale pensionarilor la întrebările despre situația din Rusia. Un consilier ucrainean, Anton Gherașcenko, a distribuit pe platforma Twitter o înregistrare video în care o femeie în vârstă exprimă furia sa față de Putin și starea actuală a țării.

În această înregistrare, femeia afirmă că, la vârsta de 82 de ani, a suferit mult și că actuala situație din Rusia este extrem de dificilă, comparând-o cu perioada de război și foametea din trecut.

„I’d tell him to go f*ck himself! If you keep being afraid, nothing will f*cking change.”

This russian woman is 82, she has lived through war, need and poverty. She believes that now, in Putin’s „stable” Russia, she is experiencing the same — hunger and poverty. pic.twitter.com/HpW5Bdv1Q1

