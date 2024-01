Tragedia aviatică de sâmbătă, 20 ianuarie, care a îndoliat Rusia a luat viaţa unui milionar cunoscut din această ţară.

Reamintim că este vorba despre avionul care s-a prăbuşit la frontiera dintre Afganistan şi Tadjikistan. Se ştia că în aeronavă erau şase persoane, însă acum s-au aflat mai multe despre identitatea lor.

Două persoane şi-au pierdut viaţa în acest accident. Este vorba despre Anatoli Evsiukov, un celebru milionar din Rusia, şi soţia sa, Anna.

Video of a likely plane crash in #Afghanistan has surfaced on social media.

The plane reported Chartered plane „Falcon Aircraft” was registered to Russia and had departed from India with six people on board. pic.twitter.com/PtNgS4H6Ui

— Abhishek Jha (@abhishekjha157) January 21, 2024