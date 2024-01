Maria Dragomiroiu a vorbit despre momentele de coșmar petrecute alături de fostul soț. Îndrăgita artista a avut parte de o copilărie grea, marcată de lipsurile materiale. Tatăl artistei era un bărbat agresiv, iar mama sa nu și-a dorit să o aducă pe lume din cauza certurilor pe care le avea cu soțul ei. Maria Dragomiroiu a afirmat, în cadrul unei emisiuni TV, că se numără printre puținele suflete de copii care nu și-ar mai dori să fie copil. Ea a menționat că a avut o copilărie extrem de dificilă, marcată de emoții mari negative și puține bucurii. Potrivit relatării sale, tatăl ei era dur cu mama ei, iar în permanență existau certuri în familie.

După copilărie, a venit altă perioadă grea. La doar 20 de ani, Maria Dragomiroiu s-a căsătorit cu primul său soț. Conviețuirea împreună cu acesta a fost extrem de dificilă.

Maria Dragomiroiu a explicat că problemele în relație s-au ivit din cauza soacrei. A descris-o ca o femeie foarte rea. Ea a menționat că totul era în regulă în prima parte a relației. Dificultățile au apărut atunci când a dorit să evolueze și să-și urmeze pasiunile. Solista spune că a fost mereu motorul familiei, dorind să facă ceva cu viața ei.

Partenerul ei, în schimb, avea preferințe diferite, petrecând mult timp în fața televizorului. Acest lucru nu o deranja. Cu toate acestea, ruptura a apărut atunci când Maria a ales să participe la spectacole și să călătorească. Ea a povestit și cum s-a ajuns la divorț.

„Eram acasă și l-am sunat. Nu mi-a răspuns și am sunat-o pe soacra mea și nu mi-a răspuns nici ea. Am zis că este la soacra mea precis în garsonieră cu o femeie. Am luat un taxi și când am ajuns la lift, în cabina liftului era soacra mea. Am văzut-o că intră într-o panică și în momentul acela mi-am dat seama că știe ceva. În timp ce liftul urca, am coborât și a început să vorbească foarte tare ca să se audă de acolo. I-am spus că de acolo nu plec.

Am rămas pe scară, acolo am stat 2 ore în frig pe scara blocului și s-a ivit un vecin să îmi spună să intru să mă încălzesc sau să beau un pahar cu apă. A ieșit el din cameră și a intrat la omul ăsta în casă și a început să facă urât. Am ieșit afară, a venit liftul, a apărut și soacra mea. M-au aruncat în lift, mi-a dat un pumn în cap, s-a oprit liftul. Ea a zis: <<Du-o mă acasă și o omoară!>> Atunci el m-a apucat de păr din mijlocul capului și mă târa. Eu plângeam. Oamenii trăgeau de el într-o parte și de el în alta, iar el nu și-a dat drumul până nu a plecat cu tot părul. Un an de zile am stat fără niciun fir de păr acolo”, a mărturisit artista.