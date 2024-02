Silvestru Șoșoacă a lansat un atac vehement împotriva senatoarei Diana Șoșoacă, după ce a fost eliminat oficial din partid.

O controversă de amploare a izbucnit în familia Dianei Șoșoacă. Scandalul a explodat după ce senatoarea și-a eliminat oficial soțul din rândurile partidului S.O.S. România.

În replică, Silvestru Șoșoacă a lansat critici aspre la adresa partenerului său de viață.

„Am renunţat la tot ce aveam, la job-ul meu ca să mă mut acolo. Ca să ce? Să fiu acum nevoit să plec efectiv și să iau de la zero? Asta merită ceva? Mi-e scârbă! Mi-e scârbă de mine că de trei ani o duc rău cu ea. Mi-e scârbă că am stat cu ea! Că dacă plecam în primul an ce bine îmi era! Vrea să mă dea afară din partid că îi contest eu autoritatea. Păi dacă ești retardată, normal că nu faci absolut nimic decât să te cerți cu lumea”, a replicat acesta, conform Antena 3.