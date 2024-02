Silvestru Șoșoacă a fost suspendat din funcțiile de conducere ale partidului SOS România, chiar de către soția sa, senatoarea Diana Șoșoacă.

Aceasta spune că decizia a fost luată pentru a-l proteja pe cel care îi este soț de către influențele serviciilor secrete.

Soțul acesteia spune că nu poate fi suspendat decât de către congresul partidului. Mai mult, acesta a lansat un val de acuzații la adresa senatoarei Diana Șoșoacă.

Acuzațiile acestea au fost din același spectru cu cele pe care le-a primit. Mai precis, el a acuzat-o pe aceasta că ar fi fost acaparată de interese ale serviciilor secrete. Acest lucru s-ar fi întâmplat prin intermediu consilierilor.

„Ca nu ma voi mai ocupa de organizarea partidului. Nu cititi bine. Nu m-a dat afara, mi s-a spus doar sa nu ma mai ocup de organizare, pentru ca avem diferente de opinii, ca in orice partid mare. De exemplu, in calitate de parinte al acestui partid, sunt principalul protector al acestui partid, inclusiv al presedintelui partidului, doamna senator Diana Sosoaca.”, a spus acesta în cadrul emisiunii lui Victor Ciutacu, Punctul Culminant.

În cadrul emisiunii, Silvestru Șoșoacă a mai spus că sunt oameni de care SOS România trebuie să scape.

De cealaltă parte, senatoarea este de părere că mai bine îi păstrează în partid pe astfel de oameni pentru a se folosi de ei.

Cu toate acestea, Silvestru Șoșoacă consideră că acest lucru ar fi o pierdere de timp, mai ales că se apropie perioada electorală. Acesta crede că ar trebui ca partidul să se elibereze de acești indivizi cu trecut controversat cât mai rapid posibil.

Soțul Dianei Șoșoacă a evitat să dea nume concrete în acest sens.

De altfel, a mai spus că Iulian Șerban, cel care ocupă funcția de secretar general al SOS România, va fi demis.

„Hai sa va zic despre ce e vorba. Cresterea poartidului e buna, dar eu nu sunt multumit. Sunt unii de care partidul SOS Romania trebuie sa scape cat mai repede. Diana zice sa-i mai tinem, sa ne folosim de ei. Mie mi se pare o pierdere de vreme, ca am intrat in an electoral si ar trebui sa ne descotorosim de acesti securistoizi cat mai repede. Si veti vedea ca pana la urma va fi ca mine, cum a fost mereu, pentru ca eu sunt protectorul acestui partid. Ca daca va spun cine sunt aia, o sa va dati seama ca Diana a avut dreptate cand a zis ca a vrut sa ma protejeze.

Un fost viceprimar al Romaniei, un altul e o vedeta media, cautator de cadavre, un ex consul la Tel Aviv, care tragea de noi in perioada asta sa mergemn la Moscova la nu stiu ce consilii. Cum sa trec eu peste asa ceva? Trebuie sa scapam de acesti oameni cat mai repede. Nu e logic sa existe lupte serioase? Pai in PNL se decapiteaza aia non-stop. Astia de care vorbesc nu sunt in partid, doar unu e, restul nu, dar au influenta asupra mai multor membri. Secretarul general al partidului nu va mai fi in curand (Iulian Serban).”, a spus Silvestru Şoşoacă.