Scandal în Senat! În cadrul unei sesiuni extraordinare, Senatul României a fost locul unor aprinse dispute între reprezentanții grupurilor parlamentare referitoare la ordonanțele de urgență privind marcajul fiscal comun pentru motorină și kerosen, precum și echivalarea permiselor pentru circulația pe drumurile publice. Aspectul focal al dezbaterii a fost protestul fermierilor și transportatorilor, care au stârnit divergente între partidele politice.

Senatorul de la USR, Ștefan Pălărie, a solicitat alocarea a 30 de minute pentru dezbaterea problemelor cu care se confruntă protestatarii. Acesta a argumentat că, într-un moment în care toate privirile sunt îndreptate asupra Senatului, este esențial să nu fie doar un „exercițiu de imagine”, ci să se desfășoare o dezbatere reală asupra acestor probleme.

Solicitarea sa a fost respinsă. Drept motivație, i s-a spus că regulamentul Senatului nu permite suplimentarea ordinii de zi cu acest timp de dezbatere.

Liderul grupului parlamentar PSD, senatorul Lucian Romașcanu, a exprimat susținerea față de proteste, considerându-le „îndreptățite.

A subliniat că Guvernul, prin intermediul ministrului Agriculturii, s-a implicat în negocieri și că solicitările fermierilor sunt legitime.

Totodată, a menționat că protestele ar fi fost mai ușor de gestionat cu resursele corespunzătoare. El a sugerat că ar fi avut la dispoziție un miliard de euro plus TVA alocat inițial pentru vaccinuri.

”Ministrul Agriculturii şi Guvernul au fost permanent în negocieri. Ceea ce contează cu adevărat sunt dorinţele legitime şi suntem primii care am spus că protestele sunt îndreptăţite pe cererile legitime pe care le-au formulat. Într-adevăr, ar fi fost mult mai uşor şi resurse corespunzătoare, dacă am fi avut acel miliard plus TVA, pe care colegii l-au dat, nesolicitat, pentru vaccinuri. În rest, vă asigurăm şi îi asigurăm şi pe distinşii fermieri că sunt o prioritate pentru Guvernul României”, a afirmat Romaşcanu.