Protestul Dianei Șoșoacă, evitat. Aprobat de primarul Nicușor Dan pentru următoarele trei zile, protestul planificat în Piața Constituției din București nu este văzut cu ochi buni de către toți participanții anunțați.

În ciuda aprobării oficiale, fermierii și transportatorii exprimă temeri cu privire la asocierea protestului cu figura controversată a Dianei Șoșoacă.

Declarațiile lui Florin Nae, un tânăr fermier, evidențiază nemulțumirile din cadrul grupurilor de protestatari.

Florin Nae a transmis că pe grupurile de socializare se discută despre dezicerea de la acest protest. Îngrijorările sale se referă la:

Fermierul susține că unii colegi nu doresc să participe, îngrijorați de impactul negativ asupra imaginii lor.

În cadrul emisiunii „Sinteza zilei”, Florin Nae a subliniat că unii fermieri evită asocierea cu Diana Șoșoacă și au îndoieli cu privire la direcția pe care o poate lua protestul.

Cu toate acestea, Nicușor Dan, primarul general al Bucureștiului, a afirmat că a aprobat protestul deoarece acesta îndeplinea condițiile legale, menționând că, în absența altor solicitări care să întrunească aceleași condiții, nu a avut alternative.

Primarul general spune că intrarea în București urma să aibă loc pe Șoseaua Alexandriei între 6.00 și 7.00 dimineața.

De asemenea, potrivit protocolului, ieșirea din București era planificată tot pe Șoseaua Alexandriei, între 22.00 și 23.00.

Edilul a mai spus că protocolul obliga organizatorul să transmită instituțiilor de ordine:

Nicușor Dan a menționat că s-au înregistrat situații în care numărul efectiv al participanților a fost mai mare decât cel comunicat inițial.

Referitor la semnarea cererii de protest de către doi avocați ai Partidului SOS, primarul general a subliniat că aceasta a primit aprobare pentru că îndeplinea cerințele legale.

A adăugat că, dacă ar fi existat mai multe solicitări conforme cu toate prevederile legale, ar fi fost aprobată cea provenită de la organizațiile reprezentative ale fermierilor sau transportatorilor.

„Da, am văzut numele solicitantului. Noi aplicăm legea. Am respins nişte solicitări pentru că nu aveau elementele pe care legea spune că trebuie să le aibă. Am respins un protest pentru că încălca prevederea legală care spune că nu trebuie să stânjeneşti circulaţia, desfăşurarea normală a activităţii în oraş. Şi am aprobat acest protest la solicitarea unui cetăţean, aşa cum am aprobat o mie de alte proteste până acum, pentru că îndeplinea condiţiile legale. (…) Dacă noi am fi avut simultan mai multe cereri, ne-am fi uitat şi la criteriul reprezentantivităţii. Dacă am fi avut simultan mai multe cereri care s-ar fi referit la o aceeaşi locaţie, la aceleaşi solicitări, evident că ne-am fi uitat la reprezentantivitate, dar atâta timp cât nu am avut din partea organismelor reprezentative ale fermierilor sau transportatorilor solicitări, am avut o solicitare care întrunea condiţiile legale, a trebuit să o aprobăm, aşa cum am aprobat o mie de alte proteste în trei ani”, a spus edilul general.