Rishi Sunak, cancelar britanic, spune că noile taxe pe importurile rusești vor „izola și mai mult economia rusă de comerțul global”, asigurându-se că aceasta nu beneficiază de „sistemul internațional bazat pe reguli pe care nu îl respectă.”

Guvernul Marii Britanii susține că blocarea exportului va avea un impact major asupra vehiculelor de lux, a operelor de artă și a modei de lux, elita rusă fiind privată de mărfurile respective.

Conform informațiilor transmise de BBC, de pe 24 februarie, diverse cafenele și club-uri din Marea Britanie au vândut votca rusească la un preț redus, iar unele pub-uri își donează profiturile pentru refugiații ucraineni.

Menționăm că Marea Britanie a impus sancţiuni economice fără precedent împotriva Rusiei, cu intențiea de a submina economia țării și a limita capacitatea lui Vladimir Putin de a finanța cheltuielile de război din Ucraina.

Sancţiunile vor avea un efect major și asupra economiei britanice și se așteaptă ca britanicii de rând să plătească facturi anuale cu mii de lire mai scumpe la utilități sau mâncare, scrie Rador. În ciuda situației care va urma însă, premierul britanic susține că orice situație va fi depășite, iar Vladimir Putin va eșua.

„Deşi ne aşteaptă zile întunecate şi vremuri grele, vom trece prin ele și vom ieşi mai puternici. Este de aşteptat ca facturile la utilităţi şi carburanţi să fie mai mari. Nu am nicio îndoială că Vladimir Putin va eşua și noi vom reuși în a restaura o Ucraină suverană și independentă”, a spus Boris Johnson.

De altfel, miercuri, 9 martie, premierul britanic a reacționat acid după ce armata rusă a bombardat spitalul de copii din oraşul ucrainean Mariupol. Acesta a lansat un set de acuzații fără precedent la adresa Mosovei, precizând totodată că Ucraina va ieși învingătoare.

Într-o postare pe contul personal de Twitter, premierul britanic, Boris Johnson, a condamnat miercuri bombardarea spitalului de copii din oraşul Mariupol, din sudul Ucrainei.

Acesta susține că nu vede rostul unui atac asupra unor persoane vulnerabile și lipsite de apărare. „Sunt puţine lucruri mai depravate decât ţintirea celor vulnerabili şi lipsiţi de apărare”, a scris acesta. Totodată, în aceași postare, premierul a mai adăugat că Marea Britanie va oferi sprijin Ucrainei, iar Vladimir Putin va plăti pentru crimele teribile din ultimele zile.

„Marea Britanie caută să ofere mai mult sprijin pentru Ucraina pentru a se apăra de atacurile aeriene, cerându-i lui Putin să răspundă pentru crimele sale teribile”, a adăugat el.

La finalul postării, Johnson a mai adăugat şi hashtag-ul „#PutinMustFail” („Putin trebuie să piardă”), semn că are încredere în Ucraina și va fi alături de ea în lupta contra Rusiei.

De menționat este faptul că reacția lui Boris Johnson vine după ce Consiliul oraşului Mariupol a postat un videoclip cu un spital de copii devastat, acuzând forţele ruse că au aruncat din aer mai multe bombe asupra acestuia.

There are few things more depraved than targeting the vulnerable and defenceless.

The UK is exploring more support for Ukraine to defend against airstrikes and we will hold Putin to account for his terrible crimes. #PutinMustFail https://t.co/JBuvB78HVC

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 9, 2022