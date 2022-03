Decizie de ultimă oră în Ucraina. Având în vedere situția actuală care pare că nu se va opri, primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat o stare de asediu în capitala Ucrainei. Potrivit acestuia, starea de asediu intră în vigoare de marți seara până joi dimineața, iar deplasarea cu excepția drumului către adăposturile antiaeriene va fi interzisă.

„Este interzisă deplasarea în oraș fără permisiune specială, cu excepția deplasării la adăposturile antiaeriene„, a declarat Klitschko.

Menționăm că decizia primarului din Kiev vine în contextul în care capitala Ucrainei a fost bombardată în zonele periferice în cursul nopții de luni spre marți. Două clădiri rezidențiale au fost lovite de rachete în urmă cu doar câteva ore.

❗️The moment of the missile hit in #Kurenivka. pic.twitter.com/jyeOrkI1zA

— NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2022