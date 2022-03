Peste 2.000 de angajați români nu și-au mai primit salariul, după ce firma la care lucrează avea un acționar rus

Mai precis, este vorba despre firma TMK Artrom, al cărui acționar a fost rusul Dimitri Pumpianski, adăugat și el pe lista celor vizați de sancțiunile Occidentale.

Compania are în România două sedii, una la Slatina (cu 1.600 de angajați) și una la Reșița (cu aproximativ 800 de angajați). După ce conturile companiei au fost blocate, angajații nu și-au mai putut primi salariile, relatează adevărul.ro.

Miliardarul rus s-a retras din firma ce deține TMK Slatina la data de 3 martie, însă conturile TMK de la băncile din România au fost blocate o săptămână mai târziu.

Cristel Ioțu, liderul Cartel ALFA Olt, la care sunt afiliate sindicatele din TMK, a declarat că s-au purtat discuții timp de cinci zile pentru a convinge băncile de necesitatea unei suspendări provizorii a măsurii.

”Pe fondul războiului din Ucraina şi a sancţiunilor impuse societăţilor comerciale cu beneficiari acţionari finali (UBO) din Rusia (cuprinşi în listele de sancţiuni) la data de 10.03. 2022 conturile bancare deţinute de societatea TMK Artrom, la următoarele unităţi bancare – BCR, Unicredit (conturile din România, Italia şi SUA), Raiffeisen, BRD şi ING – au fost blocate la ordinul băncilor-mamă din Uniunea Europeană, astfel că la data de 15.03. 2022, unitatea TMK Artrom cu puncte de lucru în Slatina, judeţul Olt, şi Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, a fost în imposibilitatea de a plăti salariile angajaţilor români care lucrează în aceste unităţi şi alte plăţi“, a declarat acesta potrivit sursei anterior citate.

De asemenea, el denunță ”graba unităţilor bancare de a impune sancţiuni fără a se efectua un minim de verificări cu privire la patronatul existent“ și ”lentoarea autorităţilor române în a debloca accesul la fondurile pe capitolul cheltuieli de salarizare“.

Angajații amenință cu proteste

Cristel Ioțu a mai spus că, în cazul în care angajații nu își vor primi salariile până vineri la ora 12:00, atunci aceștia vor declanșa proteste.

””Dacă până vineri la 12,00 nu deblochează conturile, să poată fi luate salariile, ieşim în stradă. Pichetăm în faţa fabricii, apoi în faţa Prefecturii şi dacă tot nu se vor debloca, vom protesta în Bucureşti, în faţa Guvernului. Oamenii, cei 2.400 de români angajaţi la TMK-Artrom, au muncit pentru aceste salarii”, a declarat liderul Cartel ALFA Olt.

Autoritățile au venit cu un răspuns legat de problema acestor angajați

Cristel Ioțu a mai precizat că ANAF este instituția care poate impune băncilor ridicarea blocajului, dar spune că Autoritatea a transmis că au nevoie de documente care să ateste retragerea din firmă a acționarului rus supus sancțiunilor. De asemenea, ANAF mai spune că aceste documente trebuie prezentate în original, cu toate că întreaga documentație a fost deja trimisă către mai multe ministere.

”Noi ne întrebăm: cu ce suntem noi, românii, de vină? O fi fost ăla rus, dar ce treabă au oamenii noştri care au muncit şi şi-au văzut de treabă? Băncile blochează un întreg flux, pentru că beneficiarii produselor TMk sunt din Uniunea Europeană. Omorâm oraşe întregi, omorâm economia românească“, a mai spus acesta.

Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a declarat că ”sancțiunile decise la nivel european se aplică aşa cum au fost decise. Referitor la combaterea efectelor la nivelul angajaţilor, Guvernul va veni cu un mix de măsuri în perioada imediat urmatoare şi nu e vorba numai de efecte gen de aplicarea sancţiunilor, ci şi de efectele economice asupra companiilor care, în lanţ, pe orizontală, pot fi afectate de aplicarea sancţiunilor“.

De asemenea, ministrul Muncii, Marius Budăi, a intervenit și el în această problemă și spune ”colegii mei de la ANOFM au discutat azi la ANAF şi cu băncile din România. Pregătim la nivel de coalitie o OUG care va avea prevederi şi pe somaj tehnic.”

Șeful de la Muncă a mai spus că o comisie de dialog a fost deja convocată la nivelul ministerului pe care îl conduce, pe această temă.

”Se pare că sunt soluţii şi cu siguranţă eu, pentru şomaj tehnic, am prins un articol în OUG cu o anumită derogare. Am discutat şi cu domnul Hossu. Există soluţii, cum am identificat pentru plata şomajului, vom identifica şi pentru salarii. Există soluţii, oamenii să nu se panicheze”, spune ministrul Muncii, Marius Budăi.