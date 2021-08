Doliu în lumea artistică! Actrița Una Stubbs a murit la vârsta de 84 de ani

Actrița Una Stubbs care a jucat în Sherlock, EastEnders și Till Death Us Do Part a murit astăzi la vârsta de 84 de ani. Vedeta, care s-a născut în Hertfordshire în 1937, a avut o lungă carieră în cinematografie, televiziune și teatru. Printre personajele jucate se află și domana Hudson în Sherlock de la BBC cu Benedict Cumberbatch și Martin Freeman, notează Daily Mail.

Stubbs, care era cunoscută și pentru rolurile sale din filmul clasic al lui Sir Cliff Richard Summer Holiday, precum și pentru Worzel Gummidge și In Sickness And In Health, a „decedat în liniște” acasă la Edinburgh, înconjurată de familia ei.

Omagiu din partea creatorului lui Sherlock

Printre cei care au adus un omagiu astăzi s-a numărat și creatorul lui Sherlock, Steven Moffat, care a descris-o pe actriță drept „aproape cea mai amabilă, cea mai drăguță și mai amuzantă persoană pe care ai putea să o întâlnești”, adăugând „Cea mai frumoasă lumină de pe Baker Street s-a stins”.

Actrița, care a fost căsătorită de două ori și a avut trei copii, suferea de o boală de câteva luni, potrivit agentului ei, care a și lăudat-o spunând că a fost o „actriță minunată” cu o carieră „extraordinar de variată”.

Viața privată a actriței

Una Stubbs, care a jucat-o pe mătușa Sally în versiunea Worzel Gummidge din 1979 alături de Jon Pertwee în rolul Worzel, a jucat și în The Worst Witch, Fawlty Towers, Heartbeat, Midsomer Murders, The Catherine Tate Show și Benidorm.

Regretata actriță a fost căsătorită cu actorul The Onedin Line, Peter Gilmore, din 1958 până în 1969, cu care l-a adoptat fiul Jason, apoi s-a căsătorit cu starul Fawlty Towers, Nicky Henson, în 1969, înainte de a se despărți în 1975. Cuplul avea doi fii, Joe și Christian. Gilmour a murit în februarie 2013 la vârsta de 81 de ani, iar Henson a murit în decembrie 2019 la vârsta de 74 de ani.

