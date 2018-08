S-a deschis firma M..ie PSD. E reală și face angajări!

Firma a fost înfiinţată pe data de 30 iulie, după cum a declarat chiar proprietarul ei, pentru Gazetadambovitei.ro.

„Eu mai am două firme, una în România, una în Anglia. Am înfiinţat-o ca o formă de protest, dar o să şi o folosesc de acum înainte. M-a deranjat când am văzut acţiunea autorităţilor împotriva bărbatului cu plăcuţele de înmatriculare celebre. Atunci m-am gândit să fac o firmă şi să văd cum pot autorităţile române să mă împiedice să o folosesc. Acelui cetăţean au putut să îi interzică, dar să vedem dacă pot să îmi interzică şi mie”, a precizat omul.