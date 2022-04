Într-un interviu acordat la Antena 3, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit despre măsurile pe care Guvernul se pregătește să le ia. Pachetul este intitulat ”Sprijin pentru România” și are o componentă socială, dar și una economică.

Totodată, Ciolacu a explicat și ce procente vor fi alocate pentru compensarea energiei, dar și pentr provocările crizei cu care se confruntă întreaga Europa.

El a mai adăugat că măsurile urmează să fie prezentate detaliat în cursul zilei de luni, 11 aprilie, subțiind faptul că ele vizează și mediul de afaceri, dar și industria, domenii prioritare pentru întreaga țară.

Ce pachet de măsuri a pregătit Executivul

„Astăzi, la ședința de coaliție, am definitivat întregul pachet de măsuri. ”Sprijin pentru România” se va numi acest pachet de măsuri, care nu are numai o componentă socială, are și o componentă economică. Dacă până acum aproape 3,4% din PIB au mers pe pachetul social și pe compensarea pe energie, pentru acest nou pachet ne ducem la aproape 5% din PIB, încadrându-ne pentru prima oară într-o medie europeană pentru provocările acestei crize suprapuse prin care a trecut nu numai România, ci întreaga Europă.

Am convenit astăzi cu primul ministru și cu președintele Kelemen Hunor ca după ședința de coaliție de luni să prezentăm presei într-o conferință de presă comună toate măsurile, detaliat. Sunt foarte multe măsuri venite pentru mediul de afaceri și pentru industria pe care o considerăm cu toții prioritară”, a spus Marcel Ciolacu, pentru sursa citată.

Liderul PSD a fost întrebat dacă Guvernul ia în calcul să rezolve și cauzele scumpirilor, nu doar efectele lor. În acest sens, Marcel Ciolacu a răspuns că nu există momentan soluții pentru a pune capăt conflictului din Ucraina și pentru a stopa aceste scumpiri în lanț.

Pe de altă parte, el a adăugat că există o ordonanță de ajustare a prețurilor la investiții și construcții, subliniind faptul că aceasta este o prioritate pentru Guvern.

Prioritatea Guvernului

„Cauza a fost în primul rând scumpirea în zona energetică. Dacă doriți să am eu o rezolvare a conflictului din Ucraina nu o să pot face acest lucru. Prima măsură care trebuie luată este să venim cu ordonanța de ajustare a prețurilor la investiții și la construcții.

Avem în derulare peste 40 de miliarde de lei și cu această ordonanță se va veni săptămâna viitoare deblocându-se 90% din șantierele de pe teritoriul României, atât din fonduri bugetare, cât și din fonduri europene. Cred ca asta este prioritatea numărul 1 a Guvernului României”, a mai adăugat Ciolacu.

Printre altele, tot marți Ciolacu a mai adăugat că există și posibilă creștere a salariului minim pe economie, însă încă sunt discuții în acest sens.

„Este o discuție să avem mărirea de anul acesta. Este o propunere de la IMM-uri care spune că dacă se mărește salariul minim, cele 200 de lei diferență să nu fie impozitate cu CAS și CASS”, a mai spus Ciolacu.