Noua fabrică Borusan Pipe va produce pentru companii precum Dacia și Ford Otosan

Ministrul Economiei, Radu Oprea, a făcut miercuri public anunțul privind deschiderea unei noi fabrici în România, în Parcul Industrial Alinso din comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova. Fabrica va fi operată de Borusan Pipe și va produce țevi destinate industriei auto, fiind furnizor pentru companii precum Dacia și Ford Otosan, precum și pentru alte entități din Germania, Slovacia, Ungaria, Cehia și Polonia.

Potrivit declarațiilor ministrului Oprea, investiția inițială în fabrică este de 15 milioane de euro, cu posibilitatea dublării acesteia în cel mai scurt timp, în funcție de cererea pieței. Prima fază a proiectului va crea șaizeci de noi locuri de muncă, iar investiția reprezintă o parte a strategiei grupului Borusan de a-și diversifica activitățile și de a investi în mai multe domenii decât doar în industria auto.

„Borusan Pipe va deschide în câteva luni o nouă capacitate de producţie în Parcul Industrial Alinso, de pe raza comunei Ariceştii Rahtivani. Aici va începe producţia de ţevi care intră în componenţa automobilelor. Clienţii sunt Dacia şi Ford Otosan, dar şi companii din Germania, Slovacia, Ungaria, Cehia sau Polonia. În hala de producţie utilajele sosesc, sunt instalate şi se fac probe. Investiţia este de 15 milioane de euro cu posibilitate de dublarea a ei în cel mai scurt timp, dacă piaţa o va cere. Prima fază presupune crearea a şaizeci de noi locuri de muncă. Însă miza o reprezintă dorinţa grupului Borusan (cu o cifră de afaceri totală de 7,9 miliarde dolari) să îşi diversifice investiţiile şi în celelalte domenii de activitate, nu doar în cel al componentelor pentru industria auto”, a scris Ştefan-Radu Oprea pe pagina sa de Facebook.

Atragerea de investiții, cheia dezvoltării economice locale

Ministrul a subliniat importanța sprijinului acordat de autoritățile locale și guvernamentale pentru atragerea investițiilor, menționând că aceasta este cheia dezvoltării economice locale și generării de locuri de muncă.

„Astăzi am fost însoţit de reprezentanţii autorităţilor judeţene şi locale, Virgiliu-Daniel Nanu candidatul PSD la funcţia de preşedinte al CJ Prahova (fost Prefect) de actualul Prefect, Emil Draganescu şi Primarul Gheorghe Orbu, pentru a transmite un mesaj clar de sprijin pentru investiţiile noi din Prahova şi din Ariceştii Rahtivani. Atunci când investitorii, cu capital românesc sau străin, găsesc sprijin la autorităţile locale, judeţene sau guvernamentale proiectele se dezvoltă la timp generând locuri de muncă şi prosperitate pentru localităţile unde sunt amplasate”, a conchis Oprea.

Compania turcă Borusan Pipe are peste 2.500 de angajați și oferă peste 4.000 de tipuri de produse la nivel global. Cele unsprezece facilități ale sale situate pe trei continente și volumul mare de vânzări au consolidat poziția sa ca unul dintre principalii producători din industria țevilor de oțel din Europa și din lume.

În anul 2001, a făcut primul pas în afara granițelor țării. A cumpărat facilitățile din Vobarno și a înființat Borusan Vobarno Tubi S.p.A. În anul 2014, a fondat Borusan Pipe US Inc. pentru a gestiona investiția sa în fabrica din Houston Baytown din SUA. Succesul Borusan Pipe US Inc. a venit rapid, datorită tehnologiei avansate și produselor inovatoare.