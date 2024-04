Premierul Marcel Ciolacu a discutat despre stadiul implementării investițiilor publice împreună cu miniștrii responsabili de cele mai importante proiecte, în cadrul unei ședințe de lucru care a avut loc luni, la Palatul Victoria.

Conform execuției bugetare până la 31 martie 2024, cheltuielile destinate investițiilor, incluzând cheltuielile de capital și cele asociate programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au totalizat 22,50 miliarde lei. Aceasta reprezintă o creștere de 1,7 ori față de aceeași perioadă a anului precedent, când aceste cheltuieli au fost de 13,16 miliarde lei, mai transmite Guvernul.

La întâlnirea desfășurată la Palatul Victoria au participat, alături de șeful Executivului, vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Câciu, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Adrian Veștea, precum și reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Altfel, premierul Ciolacu a declarat că România se confruntă cu cea mai mare evaziune fiscală din Europa, dar, în același timp, are și cele mai reduse taxe. A adăugat că, în cazul în care avem cele mai reduse taxe, ar trebui măcar să le achităm. Conform opiniei sale, există o disfuncționalitate evidentă în această situație.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic, cine va pleca acasă dacă pensiile nu ajung la beneficiari înainte de Paşte.

“Nu pleacă nimeni acasă, pentru că exclud. Le primesc. Am avut o şedinţă tehnică cu doamna ministru înainte, cu ministrul digitalizării, care are în subordine Poşta Română. Am vorbit cu doamna ministru. E una din priorităţi şi lucrurile… Unde eu nu am pârghii instituţionale, erau băncile. Am înţeles că au avut un dialog cu cele 22 de bănci ca să se vireze prin Poştă, s-a făcut mecanismul şi acum urmează şi prin…Se vor vira banii”, a afirmat premierul.