Andrei Caramitru, strategul economic al USR și fost consilier al președintelui Dan Barna, anunță vineri, printr-un mesaj postat pe Facebook, apocalipsa bugetarilor, ca fiind unica modalitate de a evita un deficit de 7% din PIB.

Mai mult decât atât, Caramitru este nemulțumit de declarațiile președintelui Klaus Iohannis, care a anunțat vineri că nu vor exista tăieri de salarii și pensii, și face un apel la ”responsabilitate”.

”Aud ca se tot spune ca nu se vor tăia salarii și pensii. Dl Presedinte a spus asta. Însă – la anul, cu efectul legii pensiilor, ne îndreptam spre 7% deficit (adică – pe scurt – ceva care nu poate fi finanțat de nimeni și înseamnă faliment de țară). Pur și simplu nu se poate.

Minimul absolut ca sa nu intram in colaps total este:

– eliminat pensii speciale (masiv, inclusiv cele pentru magistrati, MAI, servicii). E ok sa fie păstrate cele pentru militari, oricum sunt mult mai mici

– dat afara 150’000 de bugetari (DOAR politrucii, amantele, sinecuriștii, directorașii care nu fac nimic)

– tăiate beneficiile pentru bugetarii plătiți peste un prag mare, de exemplu 4500 lei/luna. Fără “ajutor de hrana”, “spor de deplasare”, “voucher de vacanță”

– eliminat in mare parte PNDL-ul (proiectele fără sens și fără nici un control, cu coruptie enormă)

– pensiile mari nu au cum sa crească la anul. Nu avem de unde plăti. Sa crească cele mici, e normal și de bun simț. Însă guvernul nu are de unde sa crească pensiile celor mai bine plătiți 10-20% din pensionari (care înseamnă 40% din bugetul de pensii). Nu exista bani”, a scris Caramitru pe internet.

