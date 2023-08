Ligia Voinea este persoana care i-a fost alături lui Cioacă în perioada anchetei. Aceasta a făcut dezvăluiri despre presupusul criminal al Elodiei în cadrul unui interviu televizat.

„L-am văzut la televizor. Toată lumea o să spună că e absurd. Mi s-a tăiat respirația când l-am văzut. A fost o chestie unică, nu am mai trăit așa ceva, chiar niciodată. Am făcut eu primul pas. Am hotărât să îl caut. Prima data am vorbit cu mama lui. I-am spus cine sunt și i-am spus că vreau să îl ajut”, a spus femeia.