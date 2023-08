Mama Elodiei a explodat la auzul că fostul polițist Cristian Cioacă se află în libertate. Ea a avertizat că acesta este un real pericol pentru femei.

Mama Elodiei a ținut să-și strige nemulțumirea față de decizia luată de instanță. Acesta a punctat faptul că fostul polițist este un pericol pentru femei și s-a întrebat retoric care este femeia care l-ar putea accepta alături.

Ea a susținut că nu se teme de fostul său ginere.

Reacția sa vine după ce Tribunalul Argeș l-a eliberat marți pe fostul polițist condamnat definitiv de Curtea de Apel Piteşti la 15 ani şi opt luni de închisoare. El a fost considerat vinovat pentru uciderea avocatei Elodia Ghinescu.

De altfel, Cioacă a ținut să trahnsmită și un mesaj în clipa în care a ieșit pe poarta închisorii.

„Today is the first day of the rest of my life. (Astăzi este prima zi din restul vieții mele – n.red.) (…) Nu știu câte cărți o să scriu, habar nu am. Nu știu ce o să fac. (…) Pentru mine viața nu a fost normală. (…) Lăsați-mă să îmi trăiesc viața!”, a spus Cioacă.