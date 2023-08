Tribunalul Argeș l-a eliberat marți pe Cristian Cioacă, care fusese condamnat definitiv de Curtea de Apel Piteşti la 15 ani şi opt luni de închisoare. Acesta a fost găsit vinovat pentru uciderea avocatei Elodia Ghinescu, soția sa.

Prima declarație a fostului polițist, imediat după ieșirea din penitenciar, a fost:

„Today is the first day of the rest of my life. (Astăzi este prima zi din restul vieții mele – n.red.) (…) Nu știu câte cărți o să scriu, habar nu am. Nu știu ce o să fac. (…) Pentru mine viața nu a fost normală”.