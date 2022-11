Larisa Drăgulescu este la al doilea divort, la 15 ani distanță de când s-a despărțit de primul său soț, gimnastul Marian Drăgulescu.

În anul 2021, aceasta se căsătorea pentru a doua oară cu Marian Bogdan, cel care i-a fost client când lucra ca escortă în Germania. Se pare că din păcate, nici această căsnicie nu a rezistat, iar motivul pare să fi fost, potrivit Larisei Drăgulescu, distanța. Vedeta mărturisit că pe parcursul ultimului an, au stat mai mult la distanță, după ce el a hotărât să se reîntoarcă în Germania. Aceasta a mai spus de asemenea că și-a dat seama că preferă să rămână în România, iar acest lucru i-a îndepărtat.

Ea a ales România, el a ales Germania

„A fost la distanță în ultimul an, în rest nu, pentru că eu am stat o perioadă foarte lungă în Germania, pe timpul pandemiei a stat și el mai mult cu mine acasă. În ultimul an, el a hotărât să plece și să stea mai mult acolo. Nu a luat în considerare să se mute în România. Inițial, și eu am crezut că așa voi face, dar mi-am dat seama că îmi place prea mult la mine acasă, am absolut de toate, nu-mi lipsește nimic”, a declarat Larisa Drăgulescu în cadrul unei emisiuni TV.

„Am ales să mergem pe drumuri separate. Eu am ales România, el a ales Germania. Prietenia ne va lega întotdeauna, indiferent de distanță.”, a mai scris aceasta pe pagina sa de Facebook.

Larisa Drăgulescu nu și-a cunoscut niciodată soacra

Larisa Drăgulescu a mai făcut încă o mărturisire șocantă, și anume că nu și-a cunoscut niciodată soacra. Aceasta a spus că ea nu era de acord cu relația dintre ea și fiul său, așa că au vorbit o singură dată la telefon. Vedeta a spus că nu regretă și că poate e mai bine că s-a întâmplat așa.

„Probabil (n.r. – a fost o influență și mama lui), nu știu. Nu am cunoscut-o nici până acum. Cred că am vorbit o dată la telefon, dar demult. Nu a fost niciodată de acord cu relația noastră și cam atât, nu am avut discuții prea mari. Poate că este mai bine că n-am cunoscut-o. Așa a fost să fie. Eu mă bucur că am încercat, poate dacă nu încercam, îmi părea rău”, a spus Larisa Drăgulescu.