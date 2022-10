Carmen de la Sălciua este extrem de supărată pe fosta sa soacră, Geta Sterp. Sătulă de acuzațiile care i s-au tot adus după ce a anunțat pe rețelele de socializare că s-a măritat a doua oară, acesta a spus că va pune piciorul în prag și o va da în judecată pe cea care i-a fost aproape ca o mamă.

Este foarte supărată pe fosta soacră

Artista este acum în luna de miere alături de Marian Corcheș, după ce s-au căsătorit în secret. Se pare însă că nu se poate bucura de vacanță din cauza afirmațiilor pe care le-a făcut fosta sa soacră, Geta Sterp, mama cântărețului Culiță Sterp.

„Eu vă spun sincer, m-am supărat. Am iubit-o foarte tare, dar la fel de repede am dat-o la o parte. Eu le-am zis, i-am zis lui Culiță să nu divorțeze, să nu se ajungă la divorț. Bine, te-o înșelat băiatul meu, dar tu ai fost în stare să îl înșeli de o sută de ori! El era naiv, tânăr săracul. Păi, să ajungi să îți iei avocat, ce ai jurat tu acolo, în biserică? Eu i-am zis când a băgat divorț, să nu mergi acolo la divorț”(…) „Oare cât timp o să stai căsătorită, dacă ai stat un an și ceva cu Culiță?”, a spus Geta Sterp la puțin timp după ce fosta sa noră s-a măritat a doua oară.

Vrea să o dea în judecată

Cântăreața nu a rămas indiferentă la cuvintele acide ale fostei sale soacre. Aceasta a spus că singura soluție pe care o vede este să o dea în judecată.

„Să vă spun sincer, singura soluție este să acționez legal. Efectiv nu știu ce să mai fac pentru a se încheia totul.(…) Sunt deja sătulă până peste cap de declarațiile pe care le face. Cele mai multe sunt minciuni. Că se spun despre mine lucruri, sunt deja obișnuită. Dar eu am o mamă, am o soră.

După cum știți, mama și sora mea nu sunt dornice de faimă, nu au dat niciodată declarații defăimătoare la adresa lor. Vreau să nu mai pomenească nimeni despre familia mea. E foarte deranjant pentru și pentru ele. Sunt efectiv sătulă până peste cap!”, a declarat Carmen de la Sălciua pentru Fanatik.ro.